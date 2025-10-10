De la graine au changement : l’éducation en action

Un après-midi de juin à Hanoï, des enfants s’émerveillent devant leurs premiers robots en Lego, découvrent avec timidité le codage informatique ou plongent, les yeux brillants, dans l’univers éclatant de la réalité virtuelle. Leurs cris de joie et leurs gestes hésitants composent un tableau vivant de découverte et d’apprentissage.

À leurs côtés, des étudiants de l’École supérieure de commerce extérieur veillent, expliquent et encouragent, transformant chaque instant en une passerelle entre connaissances théoriques et expérience concrète. Dans ce va-et-vient entre savoirs partagés et gestes solidaires, l’éducation prend corps : elle devient action, elle devient engagement.

Photo : Uyên Mac/CVN

Photo : Learn to Leap/CVN

Cette scène ne se déroule pas dans une salle de classe ordinaire. C’est l’atmosphère unique d’un atelier de la campagne "Gieo Mầm STEAM 2025" (Semer les graines STEAM 2025), où l’éducation dépasse la simple transmission des savoirs pour devenir un acte de partage, de solidarité et de transformation sociale.

Dans un contexte où la nouvelle génération d’étudiants est dynamique, professionnelle et armée de solides compétences en gestion, communication et organisation, une question s’impose : n’est-il pas temps pour eux de prendre entièrement en main leurs propres initiatives ?

Depuis des années, la plupart des organisations étudiantes - qu'il s'agisse de clubs académiques ou d'équipes bénévoles - fonctionnent sur un modèle classique : volontariat, financements extérieurs et collectes ponctuelles. Ce schéma, bien que porteur de valeurs, montre aujourd'hui ses limites : il génère un manque d’autonomie, une difficulté à durer et une dépendance constante à la logique du "don".

C’est dans cet esprit qu’est née la campagne "Gieo Mầm STEAM 2025", imaginée par un groupe d’étudiants de l’École supérieure de commerce extérieur - l’ESCE (FTU), en partenariat avec le Club des bénévoles de la province de Nghê An - 37FTU et la société éducative innovante Learn To Leap, pour bâtir un modèle de volontariat durable et créatif.

Quand l’éducation finance la solidarité

Ce projet novateur relie éducation, action sociale et levée de fonds durable dans un même cycle. Plutôt que de se limiter aux appels aux dons, les étudiants ont conçu des ateliers STEAM où enfants et parents participent à des activités variées : robotique, programmation de jeux, réalité virtuelle, dessin, plantation de graines. Les familles paient une modeste contribution, intégralement reversée en fonds pour soutenir les enfants défavorisés.

En tout, quatre ateliers ont été organisés : trois à Hanoï et un à Vinh, Nghê An. La campagne a permis de collecter 22 millions de dongs au mois de juin. Grâce à cette somme, cinq jeunes patients de l’hôpital d’oncologie de Nghe An ont reçu un soutien vital, deux systèmes de filtration d’eau ont été offerts à l’école primaire Tam Thai, province de Nghê An, frappé par le typhon n°4. Des livres ainsi que des fournitures scolaires, collectés auprès des familles participantes, ont été distribués aux enfants des zones montagneuses. "Nous voulons prouver que les étudiants peuvent créer leurs propres ressources et agir pour la communauté, au lieu de dépendre uniquement du soutien extérieur", explique Ngoc Hà - la cheffe de projet.

Des leçons au-delà du savoir

Mais l’impact du projet ne se mesure pas seulement en chiffres : il se lit aussi dans les sourires et les transformations vécues par chacun.

La campagne n’a pas seulement généré des aides matérielles, elle a laissé des empreintes durables. Pour les enfants, c’était une première découverte de l’univers STEAM, mais aussi une leçon de partage : comprendre que leur apprentissage pouvait aider d’autres enfants. "Je suis content : en jouant avec les robots, mes amis à Nghe An ont de l’eau propre à boire" confie Gia Truong, 10 ans.

Photo : Learn to Leap

Pour les parents, ce fut la fierté de voir leurs enfants progresser non seulement en compétences mais aussi en valeurs humaines. "Je vois mon fils grandir, apprendre à se soucier de ceux qui ont moins de chance", témoigne une mère émue.

Photo : Learn to Leap

Pour les étudiants, Gieo Mầm STEAM a été une classe particulière hors de l’amphithéâtre. Ils y ont mobilisé leurs acquis en économie, gestion, marketing, partenariat pour conduire un projet concret. Ils y ont appris à diriger, à collaborer et, surtout, ils ont compris que le savoir pouvait devenir une force de transformation sociale.

"Je m’éduque, donc j’agis" : l’esprit d’une génération

En effet, l’histoire de Gieo Mầm STEAM illustre à merveille la devise de la Francophonie 2025 : "Je m’éduque, donc j’agis !" - Je me forme, donc je passe à l’action.

Je m’éduque : sur les bancs de l’université, les étudiants acquièrent des connaissances en économie, gestion, langues et technologies. Donc j’agis : sur le terrain, ils transforment ces savoirs en projets concrets, à l’image de cette campagne de volontariat créative.

Ce modèle, né à l’ESCE, pourrait inspirer d’autres établissements et d’autres jeunes : il prouve que l’éducation peut devenir levier d’autonomie et moteur d’innovation sociale.

Gieo Mầm STEAM fut la première graine semée. Et demain, de cet esprit germeront encore de nombreuses initiatives. La génération étudiante d’aujourd’hui n’apprend pas seulement pour réussir des examens, mais pour vivre de façon responsable, pour partager et pour bâtir un avenir plus juste et durable. Chaque graine de savoir, nourrie par l’amour et l’action, peut devenir un arbre solide, puis une forêt - une forêt de connaissances et de solidarité, où l’éducation se conjugue à l’action, où la théorie se transforme en une force de changement social.

Je m’éduque, donc j’agis : de chaque graine naît une forêt de solidarité.

Quynh Nga - Tu Uyên/CVN