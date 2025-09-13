L’autonomisation des femmes, un succès franco-vietnamien à Vân Hô

Grâce au financement de l’Organisation internationale de la Francophonie, le Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest a mis en œuvre un projet visant à accompagner les femmes issues de minorités ethniques de la commune de Vân Hô, province de Son La (Nord).

>> Autonomie : un projet phare des femmes issues de minorités ethniques

Dans la commune de Vân Hô où 80% de la population vit de l’agriculture et où la quasi-totalité des femmes des minorités ethniques travaillent dans ce secteur, les défis sont importants.

Selon Hà Trong Hiêu, chef adjoint du Bureau chargé des activités culturelles et sociales de Vân Hô, les femmes sont la principale force de production, mais leurs récoltes peinent à trouver des débouchés, et leur voix reste marginale au sein de l’économie domestique, surtout lorsque les hommes sont partis.

De 2022 à avril 2025, le projet “Accroître l’autonomie économi-que des femmes issues des minorités ethniques à Vân Hô, en soutenant leur participation au système de marché agricole et touristique” a été financé par le Fonds “La Francophonie avec Elles” de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Dinh Thi Huyên, directrice du Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest (TABA), souligne que “malgré leur rôle central dans la production agricole, les femmes ne participent souvent pas aux décisions importantes du foyer et leur voix n’est pas reconnue au sein de la communauté”.

Elle affirme que leur autonomie économique est essentielle pour accroître leur légitimité et leur influence familiale et communautaire. Pour cela, leur intégration aux réseaux de commercialisation agricole et leur professionnalisation dans le tourisme sont clés.

Pour sa part, Edgar Doerig, représentant régional pour l’Asie et le Pacifique de l’OIF, a salué la coopération avec le centre TABA, insistant sur le besoin des femmes de Vân Hô d’un meilleur accès aux opportunités économiques et aux formations professionnelles pour la pérennité de leurs efforts.

La mise en œuvre du projet a déjà produit des résultats encourageants. Quelque 350 fem-mes appartenant à des minorités ethniques à Vân Hô ont été soutenues pour améliorer leurs capacités de production agricole et de fourniture de services touristiques communautaires. Un modèle de “Village du patrimoine agricole” est en particulier exploité avec efficacité. Spécialisé dans la production bio, il rapporte jusqu’à 60 millions de dôngs/ha de terre/ménage.

Les femmes ne travaillent plus isolément ; elles rejoignent des groupes, apprennent ensemble, partagent leurs expériences et se connectent avec des coopératives pour commercialiser leurs produits. Quatre groupes de production biologique ont été créés et intégrés au système participatif de garantie (SPG) de Vân Hô, et un groupe de services touristiques propose désormais des circuits organisés. “Les SPG sont des systèmes de certification participative qui visent à garantir aux acheteurs ou usagers le respect de pratiques de production durables reconnues à travers un signe de qualité ou label. Le fait que quatre groupes de production biologique de Vân Hô ont été intégrés à ce système constitue un vrai succès du projet”, se réjouit Dinh Thi Huyên.

Changements remarquables

Vân Hô a connu de grands changements grâce à ce projet. Les femmes des minorités ethniques sont désormais encouragées à occuper des postes de direction au sein des groupes agricoles et touristiques. Comme le dit Mme Huyên, “en réussissant dans l’agrotourisme, les femmes pourront briser le préjugé selon lequel elles ne sont aptes qu’aux petites tâches”.

Hà Thi Hiêu, de l’ethnie Thai, exprime sa joie : “Grâce à ce projet, nous avons reçu des connaissances importantes sur les secteurs agricole et touristique. Nous avons la chance de participer à des groupes de production agricole et de services où nous nous entraidons et partageons des expériences”. Vi Thi Hang, également de l’ethnie Thai, a acquis grâce au projet des compétences en storytelling visuel et en marketing sur les réseaux sociaux pour les séjours chez l’habitant (homestay).

Ngân Thi Oanh, une jeune femme Thai, témoigne : “Nous nous sentons plus confiantes et plus valorisées. Nous sommes heureuses d’être libérées du vieil état d’esprit nous liant uniquement aux obligations familiales. La participation des femmes aux activités économiques contribue à leur autonomisation et au développement local”. Elle a, par exemple, appris à cuisiner pour de grands groupes afin de soutenir l’agritourisme.

La directrice du TABA conclut avec satisfaction : “Nous sommes très heureuses que dans les changements remarquables des femmes ethniques à Vân Hô, l’OIF et le centre soient toujours à nos côté”.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN