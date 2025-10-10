“Đồng Kiến”- un lieu de partage des savoirs

Avec le rythme animé de la vie à Hô Chi Minh-Ville, il existe pourtant des jeunes qui choisissent d’utiliser leurs connaissances pour agir au service de la communauté. Le groupe Đồng Kiến en est une preuve vivante : ils ne cessent de créer des opportunités d’apprentissage et de joie pour les enfants en situation difficile.

Motivation de la création

Tout d’abord, Đồng Kiến est une organisation à but non lucratif, fondée par des étudiants qui viennent de différentes universités. L’idée initiale est née du désir d’apporter à des enfants défavorisés - notamment les orphelins et ceux vivant avec le VIH - à la fois le savoir et la bienveillance. Le nom “Đồng Kiến” porte aussi une signification particulière : comme des fourmis, peut-être faibles seules mais fortes ensemble, elles représentent l’union pour construire un avenir meilleur.

Dès ses débuts, le groupe a dû faire face à de nombreux défis : manque de membres, procédures administratives complexes, ressources financières limitées. Mais grâce à la patience et à la conviction, ils ont su les ne surmonter pas à pas.

Un membre de ce groupe a partagé : “Nous avons choisi ce nom parce que, comme les fourmis qui, grain après grain, finissent par remplir leur fourmilière, avec patience et persévérance, nous construisons petit à petit de grandes choses”.

La classe “Kiến khỏe” et “Kiến ca, Kiến hát” Ensuite, l’un des premiers projets est la classe “Kiến khỏe”, organisée au Centre de protection et de soins pour enfants Linh Xuân, à Hô Chi Minh-Ville.

Là-bas, une trentaine d’enfants suivent des cours d’anglais de communication dispensés par les jeunes volontaires de Đồng Kiến. La méthode d’enseignement n’est pas académique ou ennuyeuse, mais associe jeux, chansons et activités de groupe, permettant aux enfants d’apprendre tout en s’amusant.

Après la classe “Kiến khỏe”, le groupe a poursuivi son engagement avec un deuxième projet intitulé “Kiến Ca, Kiến Hát”. Ce programme a pour objectif d’apporter aux enfants défavorisés vivant avec le VIH dans le centre non seulement des connaissances, mais aussi les compétences de vie essentielles pour grandir avec confiance.

Mỹ Dung, 21 ans, cofondatrice du groupe, confie : *”Nous avons vu les enfants devenir de plus en plus confiants, aimer davantage l’anglais et attendre impatiemment notre retour. Cela est devenu notre motivation pour poursuivre de nouveaux projets, avec la conviction que nous allons dans la bonne direction”.*

Projet “Đảo Kiến Tạo” (Île de la Création)

Puis, au début de l’année 2024, Đồng Kiến a élargi ses activités avec le projet “Đảo Kiến Tạo” saison 1 à l’archipel Hải Tặc, province An Giang. Le groupe a organisé l’activité *”Décorer des sacs pour protéger l’environnement”*, permettant aux enfants d’exprimer leur créativité tout en prenant conscience de l’importance de préserver la nature. Đồng Kiến a également offert une bibliothèque et du matériel scolaire aux élèves de l’École primaire et secondaire Tiên Hải (Hòn Đước), appartenant à l’archipel de Hải Tặc. Ce projet a ouvert de meilleures opportunités d’apprentissage et a éveillé chez les enfants la passion d’apprendre ainsi que le désir de découvrir de nouveaux savoirs.

Dans la continuité de ce succès, la saison 2 de “Đảo Kiến Tạo” a été mise en œuvre avec une échelle plus large, plus de jours d’activités et un contenu éducatif plus diversifié. Ce projet ne se limitant pas à l’enseignement, Đồng Kiến a également offert des cahiers, des fournitures scolaires et a accompagné les enfants dans des expériences pratiques visant à renforcer leurs compétences de vie.

En outre, la saison 2 a intégré des activités liées à l’éducation environnementale, telles que de petites formations sur la protection de la ressource de l’eau et de la mer, des jeux de tri des déchets, ainsi que des repas et des moments de jeux partagés pour renforcer l’esprit de solidarité. Grâce à ces initiatives, les enfants n’ont pas seulement acquis de nouvelles connaissances, mais ont aussi développé une conscience écologique, nourri leur amour pour leur terre natale et renforcé leur lien avec le territoire où ils grandissent.

Afin de finir cet article, en tant qu’étudiante, je comprends plus profondément la valeur de l’éducation : elle n’est pas seulement des savoirs, mais aussi une **force qui nous pousse à agir pour la communauté. J’espère que la jeunesse saura transformer ses connaissances en actions concrètes, afin de construire une société meilleure. Comme l’a dit Victor Hugo : “Ouvrir une école, c’est fermer une prison”.

Luong Ngoc Hà Phuong/CVN