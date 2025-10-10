Débattre pour agir : l’initiative étudiante à l’Université Phenikaa

Le 26 avril 2025, les étudiants du département de français de l’Université Phenikaa ont organisé un concours de débat lors de la Soirée de la francophonie. En débattant de thèmes d’actualité comme l’intelligence artificielle, l’éducation ou l’environnement, ils ont montré leur autonomie et leur volonté d’agir. Une initiative en accord avec la devise de l’Université : “Respect - Créativité - Critique”.

Des jeunes qui ouvrent de nouvelles voies

Aujourd’hui, l’apprentissage ne se limite plus aux méthodes traditionnelles. La classe ne se limite plus à quatre murs et un tableau. Les jeunes s’ouvrent désormais au monde : ils cherchent des espaces intellectuels pour développer leur pensée, exprimer courageusement leurs opinions et affirmer leur responsabilité envers la communauté.

Dans cette dynamique, les étudiants du département de français de l’Université Phenikaa ont lancé le concours de Débat, une activité qui encourage à penser, s’exprimer et s’engager. Les participants ont montré, par leurs arguments, l’image d’une génération motivée, prête à contribuer à une société ouverte et moderne.

Des étudiants, architectes de leur propre aventure

Animés par le désir de disposer d’un espace pour pratiquer la langue et affirmer leur intérêt pour les questions de société, les étudiants ont pris l’initiative de concevoir et de préparer le concours de Débat. Grâce à une organisation efficace, le comité a su créer un espace d’échanges, reflet de la curiosité et de la créativité des participants.

Des thèmes brûlants, des réponses engagées

Ce Débat a permis aux jeunes de présenter et défendre leurs opinions sur des problèmes actuels de la société, avec des thèmes allant de l’environnement scolaire à l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans l’éducation, ou encore la pollution et le changement climatique.

Parmi les interventions marquantes, l’équipe Les Rhéteurs a vigoureusement défendu l’idée que le téléphone devrait être autorisé à l’université dans le débat “Faut-il interdire les téléphones à l’université ?”. Selon eux, le smartphone n’est pas seulement un outil d’apprentissage intelligent grâce à l’IA, il permet aussi l’accès aux cours en ligne et aide les étudiants à optimiser leur travail académique. Avec des arguments clairs et bien structurés, toutes les équipes ont su utiliser le français pour présenter des points de vue variés et constructifs, diffusant ainsi un message positif à la communauté étudiante. Plus qu’un affrontement d’idées, le concours a ouvert un espace de dialogue, où les étudiants pouvaient apprendre les uns des autres et réfléchir ensemble à une utilisation efficace de la technologie.

À l’issue du concours, Văn Thắng, membre de l’équipe Les Rhéteurs, a partagé : “La technologie, si elle est utilisée correctement, peut rapprocher les étudiants du savoir. Grâce au concours, nous avons aussi appris à considérer les points de vue de l’équipe adverse, notamment sur les distractions. À l’avenir, notre groupe prévoit d’organiser de petites rencontres pour partager des conseils sur l’usage intelligent de la technologie et construire une communauté d’apprentissage responsable et créative”.

Ainsi, ce concours n’a pas seulement été un terrain de jeu intellectuel, mais aussi un lieu qui a éveillé le sens des responsabilités sociales et encouragé les étudiants à diffuser des valeurs positives au sein de la communauté.

Apprendre, c’est agir

Bien qu’organisé à petite échelle, le concours a laissé une impression positive. Des arguments précis, porteurs d’humanité et de sens des responsabilités sociales, ont attiré l’attention des jeunes et favorisé leur réflexion sur les thèmes abordés. De plus, grâce à l’expérience du débat, les participants ont pu développer non seulement leurs compétences en argumentation et en expression en français, mais aussi leur confiance lorsqu’ils présentent leurs idées devant un public. En choisissant le français comme langue de débat, les étudiants ont montré que la Francophonie est un espace vivant où la jeunesse peut s’exprimer, échanger et agir pour un avenir commun.

Les thèmes, de l’usage de l’IA et des smartphones dans l’apprentissage à la protection de l’environnement, ont incité les étudiants à passer de la réflexion à l’action. Le concours est ainsi devenu un pont entre savoir et pratique, suscitant aussi l’enthousiasme du public. Quang Minh, spectateur, a confié avoir été impressionné par l’analyse de l’IA comme outil pédagogique, ce qui l’a encouragé à appliquer ces idées dans ses études et à participer à des projets écologiques. Au-delà d’une compétition, cette activité s’est affirmée comme une véritable source d’inspiration.

En dépit de son envergure limitée, le concours de Débat a su démontrer toute sa valeur. Surtout, il a rappelé qu’apprendre, c’est aussi agir. Il appartient aux jeunes d’aujourd’hui d’apprendre à penser, à s’exprimer et, plus encore, à participer à la construction d’une communauté positive et durable. Ce concours a rappelé qu’apprendre en français, c’est déjà agir : agir pour soi, pour la communauté et pour une Francophonie plus solidaire et durable.

Phuong Linh - Thuy Linh - Trân Yên/CVN