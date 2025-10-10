Le français : une rampe de lancement pour l’avenir des jeunes à Cân Tho et au Vietnam

Les langues étrangères sont aujourd’hui l’une des compétences indispensables des citoyens du XXIᵉ siècle. À côté de l’anglais, déjà largement utilisé dans le monde, l'apprentissage d'une nouvelle langue devient un atout incontournable pour se créer un avantage compétitif dans l’avenir.

>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" : une édition record avec 155 articles

Photo : VNA/CVN

C’est dans cet esprit que la ville de Cân Tho a développé l’enseignement bilingue en français, un programme jugé efficace qui ouvre de réelles opportunités professionnelles aux élèves et aux étudiants.

À Cân Tho, le modèle d’enseignement bilingue en français n’est plus une nouveauté. Lancé en 1995, il est aujourd’hui déployé dans plus de 13 établissements scolaires de la ville. Selon le statistique du Département de l’éducation et de la formation de Cân Tho, pour l’année scolaire 2024 – 2025, 4.957 élèves suivent les programmes de français renforcé, de français langue vivante 1 et langue vivante 2, soit environ 2,5% du total des élèves de l’enseignement général.

Grâce aux actions de promotion éducative, l’enseignement de cette langue étrangère dans la région a également obtenu de nombreuses reconnaissances internationales au cours de ces dernières années. L’éducation en français à Cân Tho apparaît ainsi comme une nouvelle voie prometteuse pour le développement personnel et l’ouverture sur le monde.

Source : VOV/CVN

Actuellement, la ville compte deux établissements ayant obtenu le Label FrancÉducation - une distinction prestigieuse décernée par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères aux écoles du monde entier qui proposent un enseignement bilingue d’excellence en français - à savoir le lycée d’excellence Ly Tu Trong et l’école primaire Trân Quôc Toan.

Ces dernières années, la promotion de l’enseignement du français a fait l’objet d’une attention particulière et a été fortement renforcée. Selon le journal Giao duc & Thoi dai du 28 octobre 2024, le Département de l'éducation et de la formation de Cân Tho, en collaboration avec l’Union des organisations d’amitié de la ville, a organisé un colloque sur l’orientation du développement de l’enseignement du français. Ce colloque a encouragé et dynamisé le mouvement d’enseignement et d’apprentissage du français, a favorisé la coopération francophone dans la région et a défini les orientations pour le développement de l’enseignement du français dans la ville. Afin de soutenir l’enseignement du français à Cân Tho, le colloque a souligné la nécessité de renforcer la coopération avec les organisations internationales et les institutions francophones, ainsi que d’élaborer un plan de communication destiné à sensibiliser davantage les parents et les élèves aux avantages de l’apprentissage du français.

Photo : VOV/CVN

Par ailleurs, divers événements d’échanges et de rencontres culturelles franco vietnamiennes, de différentes envergures et bénéficiant de l’investissement ainsi que de la coopération d’entreprises et d’institutions éducatives françaises, sont régulièrement organisés à Cân Tho. L’exemple le plus emblématique est la Journée de la Francophonie - un grand événement qui occupe une place importante au sein de la communauté francophone du Vietnam. Avec des activités dynamiques telles que le concours d’éloquence en français, la visite de stands présentant du matériel pédagogique, des productions d’élèves et des expositions d’activités francophones, des quiz sur la culture française et francophone, ainsi que la remise de bourses aux élèves apprenant le français issus de milieux défavorisés, la Journée de la Francophonie 2025 ne se limite pas à un moment de rencontre : elle ouvre également de nouvelles perspectives d’études et d’opportunités professionnelles pour la jeunesse francophone de la ville.

Le français a véritablement ouvert aux jeunes de Cân Tho une large porte vers l’avenir. Chaque année, grâce à cette langue, d’innombrables étudiants s’élancent vers de nouveaux horizons prometteurs. À l’Université de Cân Tho, les opportunités pour les étudiants francophones sont nombreuses. Chaque année, la Faculté des Langues étrangères attribue des bourses d’échange à l’étranger aux étudiants ayant obtenu d’excellents résultats académiques. Ces séjours d’études de courte durée offrent non seulement un environnement d’apprentissage et de développement personnel, mais constituent aussi une occasion unique de découvrir un nouveau pays, d’admirer la richesse culturelle et humaine de ses habitants et, surtout, de tisser des liens porteurs d’avenir.

Source : Facebook “Ngôi nhà Ngôn ngu Phap”

Le français n’est pas seulement une paire d'ailes permettant à la jeunesse de s’envoler au loin ; il est aussi un tremplin pour que la terre natale s’ouvre au monde. Lors de la Journée de la Francophonie organisée les 7 et 8 mars 2025 à Cân Tho, en présence de M. Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam, le rôle essentiel de la communauté francophone de Cân Thơ en particulier et du Vietnam en général a été réaffirmé dans le renforcement des liens d’amitié et de solidarité culturelle et éducative entre le Vietnam et la France. Cet événement n’a pas seulement souligné la relation bilatérale, il a aussi marqué une nouvelle étape pour la place du français au Vietnam, tout en ouvrant de nombreuses perspectives professionnelles pour celles et ceux qui choisissent de s’engager dans cette langue, notamment à Cân Tho.

Source : VOV

La communauté francophone de Cân Tho ne cesse de se développer, portée par les exigences de l’intégration et de la mondialisation, mais aussi grâce aux efforts de chaque membre pour promouvoir la langue française dans la ville. Aujourd’hui, le français est bien plus qu’une langue étrangère : il incarne une culture, une opportunité éducative, un avenir professionnel vaste et prometteur pour la jeunesse de la ville. Choisir le français comme deuxième langue, ce n’est pas seulement ouvrir un nouvel horizon pour les rêves de la jeunesse, c’est aussi contribuer à faire progresser le pays sur la voie de l’intégration internationale.

Pham Thai Hông Vân - Cao Hông Ngoc Trâm/CVN