Hehe Subteam : le voyage des jeunes qui portent “Gia đình Haha” vers le monde entier

Au cœur de l'essor de la télé-réalité vietnamienne, l'émission “Gia đình Haha” se présente comme un souffle nouveau. Elle apporte non seulement du rire, mais aussi la beauté de la culture, des gens et des paysages magnifiques du Vietnam. Pour diffuser ces valeurs auprès des amis internationaux, un groupe de jeunes passionnés par l'émission a bénévolement créé la Hehe Subteam - une équipe de sous-titrage à but non lucratif avec une mission spéciale : fournir des sous-titres en plusieurs langues pour “Gia đình Haha”.

De l'idée à l'action

Hehe Subteam n'est pas une organisation professionnelle. C'est une communauté née de l'amour commun pour “Gia đình Haha”. Les membres viennent de divers horizons professionnels, des étudiants aux employés de bureau, ils partagent tous un même objectif : faire connaître les belles choses du Vietnam au reste du monde. Parlant de la création du groupe, Phuong Anh, la fondatrice de Hehe Subteam a partagé : “en regardant la bande-annonce, nous avons trouvé les scènes si belles et si grandioses que nous nous sommes dit que ce serait dommage de ne pas les partager avec des amis internationaux pour que plus de gens découvrent notre pays”.

À partir d'une simple publication sur les réseaux sociaux, l'idée d'une petite équipe de sous titrage a reçu le soutien enthousiaste de dizaines de jeunes, principalement de la génération 9x et GenZ. Initialement, le projet prévoyait des sous-titres en anglais et en chinois. Étonnamment, il a rapidement évolué pour devenir une communauté de 70 membres, produisant des sous-titres dans 10 langues différentes.

Photo : Youtube Yeah1 Show

Le "décalage" culturel est un apprentissage continu

Pour Hehe Subteam, le processus de travail demande de la minutie et de la coordination. De la transcription des dialogues (pour respecter les dialectes locaux) au calage des sous-titres, puis à la traduction et au contrôle qualité. Dans ce processus, le plus grand défi n'est pas la langue, mais la culture.

“Au Vietnam, les titres de respect pour les aînés sont très importants, et les jeux de mots sont très spécifiques, ce que l'on ne retrouve pas de la même manière dans toutes les langues”, a expliqué un membre de l'équipe d'administration. “La plus grande difficulté est de traduire l’humour d'un jeu de mots tout en gardant l'essence du vietnamien”.

Pour mieux comprendre ce voyage, nous avons discuté avec l'équipe de sous-titrage française, l’une des équipes principales de Hehe Subteam. Les membres viennent de parcours éducatifs différents : certains ont étudié le français depuis l'enfance, d'autres ont découvert la langue pendant leurs études supérieures ou à l'étranger. Cependant, ils partagent tous une soif d’apprendre pour améliorer continuellement leurs compétences linguistiques.

Photo : Youtube Yeah1 Show

“Appliquer les connaissances théoriques à des conversations quotidiennes et spontanées est un grand défi”, a déclaré M. Quang Hùng, représentant de l'équipe française. “Au début, notre français était un peu trop scolaire. Même avec les conseils de nos membres qui étudient ou travaillent à l'étranger, l'application pratique reste un gros challenge. Notre objectif n'est pas seulement de traduire un divertissement, mais aussi de donner envie aux amis internationaux d'en savoir plus sur le Vietnam”.

Avec cet état d'esprit, chaque traduction n'est pas qu'une simple tâche, c'est aussi un processus de recherche approfondie sur la culture pour la restituer de manière fluide et précise. C'est un apprentissage continu et une action sans fin.

Petites actions, grands impacts

Les efforts de Hehe Subteam ont donné des résultats positifs. Le nombre de téléspectateurs internationaux de “Gia đình Haha” augmente, et les commentaires montrent leur enthousiasme et leur surprise face à la beauté du Vietnam.

Pour les membres, bien que ce soit un projet non lucratif, ce qu'ils reçoivent est inestimable. “Bien que nous n'ayons pas d'attentes élevées, les résultats sont au-delà de ce que nous espérions”, a partagé un membre de l'équipe française. Malgré les distances (les membres sont au Vietnam, en France et au Canada), ils ont réussi à créer une communauté unie et efficace.

Hehe Subteam, des jeunes qui ont transformé leurs connaissances en actions, dépassant les barrières de la langue pour connecter le cœur de millions de spectateurs à travers le monde avec le Vietnam et son peuple. Ce sont des gens discrets, mais chaque sous-titre qu'ils créent est un pont reliant le Vietnam au monde, à travers le petit écran.

Nguyên Thi Thao Ly/CVN