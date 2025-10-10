À Cân Tho : de la passion pour le français à des activités dynamiques

Passionné de langue française, le Club “Communiquer dans l’Ambiance Français Ensemble” à Cần Thơ (ci-après CAFE Club ou le Club) propose des rendez-vous conviviaux à tous les francophones locaux. Qu’il s'agisse de conversations bilingues, d’ateliers artistiques ou de balades à la découverte de la ville, son objectif est d’offrir un espace chaleureux et stimulant à tous les amoureux du français, ainsi que de renforcer la communauté francophone dans la capitale du Sud-Ouest du Vietnam.

Initié par une simple envie de parler le français…

Fondé en 2022 par quatre jeunes, CAFE Club avait pour objectif de créer une ambiance francophone ouverte, ce qui manquait à ce moment-là, pour encourager la pratique du français chez les jeunes à la ville de Cân Tho. Par manque de ressources financières et humaines, le Club a cessé ses activités en 2023 et a été relancé début 2025.

Photo : CAFE Club

Avec une fréquence bihebdomadaire, CAFE Club a attiré l’attention de plusieurs francophones au sein de Cân Tho, notamment lycéens, étudiants, et même des adultes désireux de pratiquer la langue. Loin d’être des discussions répétitives et monotones, les membres principaux du Club ont diversifié leur programme pour proposer aux participants un large éventail de sujets et de jeux correspondants. De plus, dans l’envie de faciliter les échanges internationaux pour les jeunes, CAFE Club invite des professeurs et bénévoles français, des Vietnamiens d'outre-mer qui habitent à Cân Tho à chaque session. Cette diversité multiculturelle distingue le Club des autres et contribue à une meilleure compréhension des jeunes participants, tant au niveau francophone qu'intersocial.

… jusqu’aux activités francophones promouvant les arts et la préservation de l'environnement

Animé par le désir de diversifier ses activités, en juin 2025, le Club CAFE a organisé deux ateliers intitulés "Des Tissus Oubliés", où le français était la langue principale. L'objectif était de sensibiliser les participants à renoncer à la mode rapide (fast fashion), très populaire dans l'industrie textile mondiale, et à réfléchir avant de jeter leurs vêtements vieux ou démodés. Ces derniers sont responsables de la production annuelle de 92 millions de tonnes de déchets textiles à l'échelle mondiale. La demande adressée aux participants était simple : apporter des chiffons ou des bouts de tissu à l’atelier. Le Club CAFE leur a ensuite montré comment les recycler, les revaloriser et les transformer en de sympathiques marque-pages.

Des marque-pages décoratifs en chiffons et en papier ont été réalisés par les participants, sous la guidance des animateurs du Club CAFE. Ce moment convivial, ouvert à tous, a permis à chacun de pratiquer la langue française et de repartir avec de sympathiques créations.

Mme Vo Thi Hông Phân, une participante, a livré son impression sur l'atelier : "Grâce à la créativité des organisateurs, chaque session du club est très dynamique et captivante. L'ambiance, toujours conviviale, a permis à chacun de se sentir le bienvenu. Je suis vraiment impressionnée par votre enthousiasme à créer un espace d'échange aussi enrichissant".

Photo : CAFE Club

Après le succès de ses ateliers, le Club CAFE a poursuivi ses initiatives en organisant une sortie sur le terrain intitulée "Le voyage d’une goutte d’eau".

Cette excursion a eu lieu en juillet, réunissant onze jeunes, deux invitées françaises et quatre membres du Club au parc Luu Huu Phuoc à Cân Tho. L'une des invitées était Karine Bonneval, artiste contemporaine et créatrice d’écologies alternatives, alors en résidence à la Villa Saïgon de l’Institut français de Hô Chi-Minh-Ville. Après un démarrage corporel dynamique, tous les participants ont été divisés en trois groupes pour se préparer à l'activité de terrain. Le but était simple : les groupes devaient se rendre dans un lieu de la ville contenant de l'eau pour observer et imaginer le voyage d’une petite goutte d’eau.

En combinant leurs observations et leur créativité, ils ont ensuite fait une présentation pour répondre à la question clé de l'atelier : "L’eau vous fait penser à quoi ?"

Photo : CAFE Club

La présentation des groupes s'est déroulée dans une ambiance joyeuse, suscitant à la fois de vives réflexions et des messages percutants.

Grâce à des approches différentes, les jeunes ont abordé divers sujets : l'impact de l'urbanisation sur les lacs, l'importance de l'eau dans l'agriculture du delta du Mékong, ou encore la gestion des déchets et les problèmes liés à l'eau stagnante dans les bouteilles abandonnées au bord des routes. Afin d'encourager tous les participants à prendre la parole et de démontrer l'esprit convivial de la communauté francophone, la présentation s'est tenue en trois langues : vietnamien, français et anglais.

Présente à cet atelier, l'artiste Karine Bonneval a partagé son enthousiasme : "À Cần Thơ, j'ai animé un atelier de terrain et de cartographie sensible avec le Club CAFE autour des problématiques liées à l'eau dans cette ville du delta du Mékong. Ce fut une matinée passionnante avec ces jeunes diplômés, très conscients des enjeux écologiques, urbanistiques et économiques liés à cet élément qui nous relie toutes et tous".

Photo : CAFE Club

À coeur vaillant, rien d’impossible

Intriguées par une nouvelle ampleur de CAFE Club, nous avons eu une discussion avec Mademoiselle Lê Quỳnh Châu - anciennement étudiante en Département de Didactique du FLE à l’Université de Cân Tho, actuellement professeur de français et membre principale de CAFE Club. Elle a partagé avec passion ceci : "Bien que le Club CAFE ait connu un certain buzz ces derniers temps, les débuts ont été difficiles et chaotiques. Nous sommes tous étudiants et lycéens, et nous n'avions rien d'autre que l'esprit francophone et l'envie de créer un club communautaire. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, l’organisation de nos rendez-vous demande beaucoup de temps et de ressources, qui nous sont souvent limitées. Mais vous savez, "À cœur vaillant, rien d’impossible" ! Nous considérons la suspension des opérations en 2023 comme une leçon plutôt que comme un échec, et nous grandissons grâce à nos défauts. Le fait est simple : si vous voulez, vous y arrivez !"

Photo : CAFE Club

Ces partages inspirants nous ont dressé un portrait prometteur de la jeunesse francophone de Cân Tho. Certes, rien n’est favorable au début, et créer quelque chose de toutes pièces par pure volonté est encore plus difficile et admirable.

Pourtant, comme l'a dit Quỳnh Châu : "À cœur vaillant, rien d’impossible ! Il suffit que nous, les jeunes, ayons des idées innovantes - même jugées folles -, soyons confiants et passions à l'action pour les concrétiser !"

Dào Thanh Tâm - Nguyên Ngoc Tuong Vy/CVN