Autonomie : un projet phare des femmes issues de minorités ethniques

Les acteurs impliqués pendant près de trois ans dans le projet "Accroître l'autonomie économique des femmes issues des minorités ethniques à Vân Hô, en soutenant leur participation au système de marché agricole et touristique", nous livrent leurs impressions.

Dinh Thi Huyên, directrice du Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest (TABA)

Une bonne coopération en trois ans

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le centre TABA ont mené un projet collaboratif fructueux. Intitulé "Accroître l’autonomie économique des femmes issues des minorités ethniques dans la commune de Vân Hô, province de Son La, en soutenant leur participation au système de marché agricole et touristique", il a permis à ces femmes d’acquérir des connaissances essentielles dans les secteurs agricole et touristique. Grâce à ce projet, elles ont eu l’opportunité de participer à des groupes de production agricole et de services, favorisant l’entraide et le partage d’expériences. Elles sont également encouragées à occuper des postes de direction au sein de ces groupes ou coopératives.

Edgar Doerig, représentant régional pour l'Asie et le Pacifique de l'OIF

Un projet à fort impact pour la communauté

Afin d’améliorer les conditions économiques et l’autonomisation des femmes, plusieurs projets ont été lancés ces dernières années. Face aux besoins spécifiques de la commune de Vân Hô, nous avons noué un partenariat avec le centre TABA, qui a répondu à notre appel à projets dans le cadre du Fonds “La Francophonie avec Elles”. Ce projet vise ainsi à faciliter l’accès des femmes aux opportunités économiques et aux formations professionnelles, garantissant que ces efforts s’inscrivent dans la durée.

Vì Thị Hằng, d'ethnie Thai, vivant dans la commune de Vân Hô

Connecter habitants, entreprises et marchés

Avant, après la récolte, la terre restait en jachère, sans revenu supplémentaire. Depuis que j’ai participé au projet financé par l’OIF, je peux cultiver des pommes de terre et des oignons après la récolte du riz et les vendre aux sociétés Rueco et Kim Sơn Farm à des prix plus stables. Je ne suis plus seule à travailler dans les champs. En rejoignant un groupe de production, nous partageons nos méthodes de travail, et grâce aux organisateurs du projet, nous avons été connectées avec les coopératives et travaillons avec des entreprises d’achat de produits agricoles. C’est vraiment agréable !

Dang Thi Lan, d'ethnie Thai, domiciliée à Vân Hô

Offrir aux touristes des expériences inoubliables

Avant, je pensais que le tourisme était réservé aux régions développées et riches, situées au centre des districts. Mais le projet m’a aidée à apprendre comment faire du tourisme, comment accueillir les clients et organiser des circuits touristiques en utilisant des ressources qui étaient très familières à la vie des agriculteurs dans le village. Maintenant, nous avons des agences de voyages qui réservent régulièrement des circuits, permettant aux clients de venir séjourner et vivre l’expérience.

Ngân Thi Nga, directrice de la coopérative Tat Nàng, à Vân Hô

Augmenter le revenu et valoriser les produits du terroir

Le projet nous a aidées à nous connecter avec les membres de la coopérative Suối Piu et à développer des stands pour présenter les produits agricoles et les cadeaux de notre commune aux touristes vietnamiens et internationaux. Les produits agricoles sont emballés, avec des étiquettes et des histoires sur la région de production, ce qui rassure beaucoup les touristes lorsqu’ils achètent ces produits comme souvenirs. La coopérative Tạt Nàng a également augmenté nos revenus grâce à l’ouverture de ces stands pour présenter nos produits.

Hà Trong Hiêu, chef adjoint du Bureau chargé des activités socio-culturelles de Vân Hô

Stabiliser la vie des habitants

Auparavant, la vie des habitants de Vân Hô était assez difficile. Avec la mise en place du projet, elle s’est nettement améliorée. En ce qui concerne le secteur agricole, les produits bio génèrent désormais un bénéfice significatif, bien plus élevé que celui des produits conventionnels. Sur le plan social, au lieu de quitter le village pour chercher un emploi ailleurs, les hommes ont maintenant tendance à rester chez eux pour se lancer, aux côtés de leur femme, dans l’agriculture biologique. Cette nouvelle dynamique aide chaque famille à avoir une vie plus stable.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN