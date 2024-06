Tendances et opportunités d’exportation vers les réseaux de distribution internationaux

Le 7 juin dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et le Département du marché euro-américain du ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé un colloque internationale, placé sous le thème “Tendances du marché et opportunités d'exporter des produits agricoles et des aliments transformés vietnamiens vers les réseaux de distribution internationaux".

Il s’agissait d'une des nombreuses activités dans le cadre de la série d'événements “Connecter la chaîne d'approvisionnement internationale des marchandises 2024” (Vietnam International Sourcing 2024) co-organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Comité populaire de Hô Chi Minh Ville, tenue du 6 au 8 juin 2024 au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement.

Le colloque visait à fournir des informations actualisées et des commentaires approfondis sur l'évolution des besoins, des goûts et des tendances de consommation ainsi que de développement et de transformation des produits agroalimentaires sur certains marchés d'exportation clés. Les experts ont également proposé des recommandations spécifiques pour que les entreprises nationales participent plus profondément à la chaîne de valeur mondiale et s'adaptent mieux aux nouvelles normes.

En outre, les entreprises participant à la conférence ont eu l'opportunité d'échanger avec des importateurs et des acheteurs étrangers pour rechercher des opportunités de coopération et d'amener les produits agricoles et alimentaires vietnamiens aux réseaux de distribution étrangers.

Augmentation en valeur et en quantité

S'exprimant lors de l'événement, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré que même si l'économie mondiale a connu de nombreuses difficultés et défis en 2023, les exportations de produits agricoles continuent de se redresser et croître de manière impressionnante, contribuant positivement à l’excédent commercial. Le chiffre d'affaires des exportations agricoles, forestières et halieutiques a atteint plus de 53 milliards d'USD, avec de nombreux produits qui ont augmenté en valeur et en quantité, comme le riz, les légumes, le café et les noix de cajou.

Avec les avantages de la situation géographique, des conditions naturelles avec des incitations de 16 des accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et régionaux qui ont été signés et sont mis en œuvre avec de nombreux partenaires à travers le monde, notamment l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA). Les ALE ont créé d'énormes avantages compétitifs pour les produits stratégiques grâce à leur engagement à réduire les droits de douane, en particulier sur les produits transformés.

La vice-ministre Phan Thi Thang a ajouté qu'afin d'accompagner les entreprises, le gouvernement et les ministères ont mis en œuvre ces dernières années de nombreuses politiques pour promouvoir la production, la transformation et l'exportation des produits agricoles. Ces projets ont contribué au développement et à la diversification des marchés d'exportation et d'importation, garantissant une croissance durable à long terme. Cela encourage également les entreprises vietnamiennes à participer plus fortement à la chaîne mondiale de production, d'approvisionnement et de distribution de marchandises, à exporter directement vers les réseaux de distribution étrangers et à exploiter au maximum les avantages concurrentiels des produits d'exportation vietnamiens.

Selo elle, bien que le secteur agricole vietnamien ait obtenu de nombreux résultats positifs, le Vietnam continue d'exporter principalement des produits bruts ou peu transformés, qui représentent environ 70 à 80% du chiffre d'affaires total des exportations.

En outre, les produits exportés sont toujours confrontés à de nombreuses difficultés et défis liés aux normes de qualité ou aux exigences d'origine de plus en plus étroites des marchés d'importation. Le protectionnisme a tendance à augmenter sur de nombreux marchés, et la tendance au développement durable, à la réduction des émissions de carbone et à la protection de l'environnement sur les principaux marchés d'exportation oblige les entreprises à s'adapter rapidement.

Une des 4 industries clés prioritaires

Pour sa part, le directeur de l'ITPC, Trân Phu Lu, a affirmé que le secteur de transformation des aliments est l'une des quatre industries clés prioritaires pour le développement de Hô Chi Minh-Ville. Chaque année, ce secteur contribue pour 14 à 15% à la valeur totale de la production industrielle de la localité. La capacité de production des entreprises garantit non seulement une capacité suffisante pour répondre aux besoins de consommation de la ville et du pays, mais elle permet également d'exporter vers de nombreux marchés à travers le monde.

En 2023, l'économie de Hô Chi Minh-Ville s'est redressée. Son produit intérieur régional brut (GRDP) a augmenté de 5,81% par rapport à 2022. Cependant, l'industrie agroalimentaire est toujours confrontée à de très grandes difficultés par rapport aux autres industries, l'indice de production de ce secteur en 2023 ayant diminué de 6,4% par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires des exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques a atteint en 2023 environ 4,6 milliards d'USD, en baisse de 16% en un an.

Le directeur Trân Phu Lu a ajouté que les premiers mois de 2024, l'industrie agroalimentaire de la ville s'est redressée. L'indice de production industrielle a connu une augmentation de 0,8%. Le chiffre d'affaires des exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques de Hô Chi Minh-Ville au cours des quatre premiers mois de 2024 s'est chiffré à plus de deux milliards d'USD, en hausse de 67% par rapport à la même période de 2023. Le riz a atteint près de 600 millions d’USD (+74,5%), le café 377 millions d’USD (+94,3%), le poivre 132 millions d’USD (+ 88%), les fruits de mer 285,5 millions d’USD (+47,5%), et les légumes 384,4 millions d’USD (+56,3%).

“Cependant, pour le développement durable, les entreprises de production et commerciales devraient avoir besoin de politiques de soutien en capital pour innover dans la technologie, mettre en œuvre la transformation numérique et se convertir à des modèles de production vert et circulaire, afin d'améliorer la qualité et la compétitivité de leurs produits. Dans le même temps, il est nécessaire de promouvoir les activités de promotion du commerce, d'élargir la consommation intérieure et les marchés d'exportation.", a souligné le directeur.

Lors du colloque, de nombreux experts venus du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, de la Chambre de Commerce d’Asie et d’États-Unis ainsi que des représentants d'un certain nombre de grandes sociétés de distribution étrangères, telles que Central Retail, Lulu.... ont partagé une perspective multidimensionnelle tenant compte des besoins, des opportunités, des normes, des réglementations, ainsi que des défis des marchés..., des questions cruciales pour les entreprises participant aux chaînes d’approvisionnement internationales.

Texte et photos : Tân Dat/CVN