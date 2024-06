Souligner la coopération pour surmonter les défis lors du forum de Saint-Pétersbourg

Le forum ayant pour thème "Plateforme multipolaire - former de nouveaux centres de croissance" se déroule du 5 au 8 juin dans la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie, avec la participation du président russe Vladimir Poutine, de hauts dirigeants de pays d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est et 15.000 délégués représentant des gouvernements et des entreprises, des organisations internationales... de plus de 100 pays et territoires.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a affirmé la cohérence de la politique étrangère du Vietnam et la participation active du pays aux cadres et initiatives de coopération internationale pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Il a souligné l'importance d'une coopération fondée sur les principes d'égalité, d'avantages mutuels, de respect mutuel, de respect de la Charte des Nations unies et du droit international. La coopération doit être un mécanisme ouvert et inclusif qui encourage la participation des pays, en tenant compte du niveau de développement et des caractéristiques de chaque partie et garantissant la durabilité environnementale, l’harmonie sociale et l’efficacité économique.

Trois propositions

Le dirigeant a hautement apprécié l'initiative du président Poutine visant à relier les processus d'intégration économique régionale, notamment l'Union économique eurasienne et l'ASEAN, afin de créer une coopération qui profite à toutes les parties. Afin d'accroître la connectivité et les liens économiques entre les pays de la région eurasienne, le vice-Premier ministre a donné trois propositions.

Premièrement, il faut développer des corridors de transport internationaux de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, reliant les projets de transport mis en œuvre en Russie au plan de connexion de l'ASEAN et à d'autres cadres de coopération régionale.

Deuxièmement, il faut renforcer la coopération en matière de commerce et d'investissement pour continuer à ouvrir les marchés, accroître les investissements, éliminer les barrières et faciliter le commerce et les déplacements des personnes et des entreprises. Le Vietnam est prêt à servir de pont pour promouvoir la coopération entre l’Union économique eurasienne et l’ASEAN et souhaite l’édification d’un accord de libre-échange entre les deux parties.

Troisièmement, il faut promouvoir la coopération en matière de transformation verte et de transformation numérique, car il s'agit d'une tendance inévitable dans le monde et d'un choix stratégique pour assurer l'avenir des pays. Le vice-Premier ministre vietnamien a proposé que les pays en avance dans ce processus partagent leurs expériences et soutiennent les pays en développement, dont le Vietnam, dans la construction de mécanismes politiques, l'attraction de ressources, l'application de la technologie, le développement d'infrastructures numériques, d'infrastructures vertes et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Trân Luu Quang a encouragé les milieux d'affaires vietnamiens et russes à accroître les échanges et à promouvoir davantage les domaines prioritaires tels que le commerce des marchandises, les produits de recherche scientifique de haute technologie, les énergies renouvelables et la transformation numérique, la transformation verte et l'éducation.

Enfin, il a affirmé que le gouvernement vietnamien accompagnait toujours le monde des affaires.

VNA/CVN