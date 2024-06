Forum de promotion de l'exportation 2024

Pour la connexion de la chaîne d'approvisionnement internationale des marchandises

Le 6 juin, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements (ITPC) de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Département des marchés euro-américains du ministère de l'Industrie et du Commerce, a organisé le Forum de promotion de l’exportation 2024, placé sous le thème “Pour la connexion de la chaîne d'approvisionnement internationale des marchandises”.

Cet événement se déroule simultanément avec l'Exposition internationale sur la connexion de la chaîne d’approvisionnement internationale des marchandises 2024 (Vietnam International Sourcing Exhibition 2024) au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement.

Augmentation de 15% de l’exportation

S’exprimant lors du Forum de promotion de l’exportation 2024, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré qu'en 2023, le chiffre d'affaires total des importations et exportations du Vietnam avait atteint plus de 681 milliards d’USD, dont les exportations représentaient 354,7 milliards d’USD et les importations 326,4 milliards d’USD. En 2023, 35 articles ont enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'un milliard d'USD, et 7 articles de plus de 10 milliards d'USD. Au cours des cinq premiers mois de cette année, les exportations du pays devraient atteindre 156,5 milliards d'USD, soit une hausse de 15% par rapport à la même période de l'année dernière.

La vice-ministre Phan Thi Thang a ajouté que les exportations vers les marchés ayant des accords de libre-échange (FTA) ont connu une reprise positive. Les FTA de nouvelle génération tels que le CPTPP, l'EVFTA et l'UKVFTA, ainsi qu'une série de FTA bilatéraux et multilatéraux que le Vietnam a déjà signés et mis en œuvre, ont créé un vaste réseau de marchés, devenant une force motrice permettant aux entreprises et aux industries vietnamiennes d'exporter avec audace dans le monde entier. En 2023, le chiffre d'affaires total des exportations du Vietnam vers les marchés signataires des FTA atteindrait 230,5 milliards d'USD, soit près de 65% du total des exportations du Vietnam.

La vice-ministre a souligné que “le Forum de promotion de l'exportation 2024, ainsi que les colloques internationaux, les activités de connexion commerciale et le Vietnam International Sourcing Exhibition 2024, constituent une série d'événements organisés par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville pour soutenir efficacement les entreprises dans leurs efforts pour participer plus profondément à la chaîne internationale de production et d'approvisionnement des marchandises, s'adapter à la tendance d'une intégration économique internationale de plus en plus poussée, ainsi que promouvoir les liens entre les canaux de distribution et les importateurs étrangers avec les entreprises manufacturières et exportatrices du pays”.

Selon elle, l'événement de cette année s'est déroulé dans un contexte où, ces dernières années, le Vietnam s'est fortement transformé pour devenir un centre manufacturier majeur mondial, capable de fournir au marché international une grande diversité de produits, compétitifs en termes de prix et de qualité de plus en plus améliorée. En même temps, après la pandémie de COVID-19 et la récente instabilité géopolitique et économique, de nombreuses grandes entreprises et canaux de distribution de détail et de gros promeuvent des stratégies de diversification pour garantir un approvisionnement durable et ont choisi le Vietnam comme emplacement stratégique dans leur chaîne d'approvisionnement mondiale.

Soutenir et résoudre les difficultés des entreprises

Pour sa part, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a souligné que “le Forum vise à aider les entreprises à surmonter les difficultés, à se relancer et à se développer après la pandémie de COVID-19, en se concentrant sur la transformation numérique et le développement de l'économie verte et circulaire. Hô Chi Minh-Ville a adopté de nombreuses politiques pour soutenir les entreprises, encourageant la transformation des modèles de production, l'application des technologies modernes, associées à la production verte et à l'exportation verte, afin d'améliorer la compétitivité et la position des produits vietnamiens sur le marché international. Le Forum de promotion de l'exportation 2024 est également une excellente occasion pour les entreprises de promouvoir leurs produits, d'élargir les marchés de consommation nationaux et étrangers et de se tenir informées des tendances de consommation et des changements dans les habitudes des consommateurs”.

Le vice-président Nguyên Van Dung a également déclaré qu'en tant que leader économique, Hô Chi Minh-Ville participe toujours activement et de manière proactive au processus d'intégration économique internationale, en promouvant la transformation numérique et le développement économique vert et circulaire. Cette localité a également mis en œuvre de nombreuses solutions pour aider à éliminer les difficultés et les obstacles pour les entreprises et les investisseurs, facilitant ainsi le rétablissement rapide et le développement de la production et des activités commerciales après la pandémie de COVID-19.

En outre, Hô Chi Minh-Ville a activement lancé de nombreux mécanismes et politiques pour soutenir les entreprises, transformant les modèles de production, accélérant l'application des technologies modernes associées à la production verte et à l'exportation verte, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité et la position des produits d'exportation vietnamiens sur le marché international. Grâce aux efforts du monde des affaires et à la politique de soutien aux exportations de Hô Chi Minh-Ville, la ville est depuis de nombreuses années la première localité en termes de chiffre d'affaires d'import-export du pays.

Selon les statistiques, en 2023, le chiffre d'affaires total des importations et exportations de Hô Chi Minh-Ville a atteint 97,8 milliards d'USD, dont 42,5 milliards d'USD pour les exportations et 55,3 milliards d'USD pour les importations. En 2024, les activités d'import-export de Hô Chi Minh-Ville continuent de se redresser et de croître après s'être adaptées aux fluctuations importantes du marché mondial. Au cours des quatre premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires des importations et exportations de la ville est estimé à 33,1 milliards d’USD, soit une hausse de 11,5% par rapport à la même période en 2023. Les exportations sont estimées à 15 milliards d’USD (+18,1%) et les importations à 18,1 milliards d’USD (+6,5%). Le chiffre d'affaires des exportations par produit et par marché a également augmenté au cours de la même période, ce qui constitue un signe positif et laisse espérer une bonne croissance au cours des prochains trimestres de cette année.

Pour sa part, le directeur général de Walmart Vietnam, M. Aly Ansari, a dévoilé lors de l'événement que les États-Unis sont le premier marché de consommation au monde. Les dépenses totales de consommation de ce pays ont atteint plus de 13.000 milliards d'USD, ce qui représente environ 70% du PIB national. Selon le ministre américain du Commerce, les ventes au détail du pays ont augmenté beaucoup plus que prévu en mars, ce qui témoigne d'une demande stable des consommateurs, constituant le moteur de la forte croissance de l'économie. Cela montre également une forte croissance des dépenses de consommation au deuxième trimestre de cette année.

Le directeur général Aly Ansari a également souligné que le Vietnam est actuellement un marché d'approvisionnement important pour Walmart et que ce rôle continuera à se renforcer à l'avenir. Walmart apprécie le soutien de la population, des travailleurs, des entreprises et des ressources du Vietnam qui ont soutenu ses activités d'exportation de produits fabriqués de manière responsable.

Près de 300 canaux de distribution et importateurs réputés

Selon le comité d'organisation, le forum de cette année a enregistré la participation sans précédent de près de 300 canaux de distribution et importateurs nationaux et internationaux réputés, venus des États-Unis, du Canada, du Mexique, du Chili, du Venezuela, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suède, de l'Italie, de la Russie, de la Lettonie, du Japon, de la République de Corée, de la Thaïlande, des Émirats arabes unis, de l'Arabie Saoudite, de la Malaisie, de la Chine, de Taipei et de Hong Kong (Chine), de l'Inde, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc. Parmi eux, on peut citer de grandes sociétés de distribution internationale telles que : Aeon et Uniqlo (Japon), Walmart, Amazon, Safeway (États-Unis), Carrefour et Decathlon (France), Falabella (Chili), Coppel (Mexique), Central Group (Thaïlande), Lotte (République de Corée), Miniso (Chine), IKEA (Suède), LuLu (ÉAU), Vinamilk (Vietnam)...

Les intervenants du forum ont évalué la situation des exportations sur les marchés clés et formulé des recommandations pour aider les entreprises à améliorer leur capacité de production et leur compétitivité, à respecter les réglementations, les normes de qualité et leurs responsabilités en matière sociale et environnementale, en visant une production verte et durable. Ils s'appuient également sur la compréhension des difficultés pratiques rencontrées par les entreprises lorsqu'elles participent aux chaînes d'approvisionnement internationales.

Dans le cadre du Forum de l'Exportation 2024, de nombreuses activités de promotion des exportations sont également organisées à cette occasion, comme le colloque international “Perspectives d'exportation vers les marchés de l'Europe et des États-Unis en 2024 - Opportunités d'introduire les produits agricoles et les aliments transformés du Vietnam dans le système de distribution international", celui de “Promouvoir la reprise des exportations vers les marchés clés - Opportunités d'introduire la mode, les meubles et les articles ménagers vietnamiens dans le système de distribution international”, et celui de "Promouvoir l'exportation des produits vietnamiens vers le marché international grâce au système de commerce électronique transfrontalier".

Le forum a lieu pendant trois jours, du 6 au 8 juin, au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC).

Texte et photos : Tân Dat/CVN