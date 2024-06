Promotion du développement des marchés en Asie du Nord-Est

Le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera à mettre en œuvre des mesures synchrones visant à développer le commerce extérieur du Vietnam, en mettant l'accent sur la région de l'Asie du Nord-Est dans le but de maintenir la reprise des exportations et de stimuler la croissance commerciale et économique du pays dans les derniers mois de 2024.

Selon un représentant du Département du marché Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, la Chine, le Japon et la République de Corée sont des partenaires commerciaux clés du Vietnam en Asie du Nord-Est. Avec une population de 1,6 milliard de personnes, cette région est une destination idéale pour les exportations vietnamiennes. Plus de 100 milliards d'USD de produits vietnamiens sont exportés annuellement vers ces marchés.

Actuellement, d'importants partenaires d'Asie du Nord-Est ont conclu et participé à des accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et multilatéraux avec le Vietnam, à savoir l'accord de libre-échange Vietnam -République de Corée (VKFTA) et l'accord de partenariat économique Vietnam - Japon (VJEPA), le partenariat économique régional global (RCEP).

Ces ALE constituent un facteur à aider le développement du commerce et de l'investissement avec les pays de la région de l'Asie du Nord-Est. Ils aident également le Vietnam à s'intégrer profondément dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré qu'un certain nombre de nouveaux mécanismes de coopération ont été mis en place pour stimuler les exportations vers cette région, ceux qui favorisent les activités d'import-export, d'investissement et de commerce avec des partenaires étrangers dans la région.

Le ministère a fourni des informations sur le marché et des conseils sur l'accès aux marchés des pays d'Asie du Nord-Est. Il a organisé des conférences, sensibilisé sur les ALE (CPTPP, RCEP, EVFTA, VKFTA...), et intensifié le soutien aux entreprises pour qu'elles saisissent et exploitent les avantages des ALE, afin de stimuler les activités d'importation et d'exportation, etc.

Grâce à ces efforts, au cours des cinq premiers mois de 2024, les exportations vietnamiennes vers cette région ont atteint environ 50 milliards d'USD, dont 22,6 milliards vers la Chine (+10,2%), 10,4 milliards vers la République de Corée (+12,8%), et 9,5 milliards vers le Japon (+4,7%).

