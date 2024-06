Efforts des producteurs et exportateurs pour s'adapter aux normes des marchés d'exportation

Le Vietnam exporte des produits agricoles vers plus de 180 marchés à travers le monde. Les exportations se développent de plus en plus, mais les exigences en matière d’hygiène alimentaire des marchés sont de plus en plus strictes.

Des fruits et légumes frais tels que le durian, le longane, le litchi, la mangue, le fruit du dragon, la noix de coco, la banane, l'ananas et le fruit de la passion, sont de plus en plus populaires sur des marchés comme la Chine, le Japon, la République de Corée, les États-Unis et l'UE. Pour y avoir accès, il faut que les fruits répondent à des exigences en matière de mesures phytosanitaires et d’hygiène alimentaire.

La plupart des marchés d'importation de fruits frais exigent que ceux-ci soient issus d’une zone de culture dotée d'un code et qu’ils soit traités avant emballage dans une installation acceptée par les deux parties.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la délivrance de codes de zones de cultures et d’établissements d’emballage contribuent à améliorer la fiabilité des produits agricoles vietnamiens. À ce jour, 56 localités ont émis 7.344 codes de zones de culture et 1.629 codes d’établissements d’emballage éligibles aux exportations vers des marchés tels que Chine, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Japon et UE.

Selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes (VINAFRUIT), il est très difficile d'obtenir ces codes car après avoir été approuvés par les autorités vietnamiennes, il faut encore attendre l’évaluation, le contrôle et l’acceptation du marché d'importation.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Hoàng Trung, a souligné que son ministère avait demandé aux unités compétentes d'élaborer immédiatement des normes de qualité pour la récolte des fruits de qualité.

