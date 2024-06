La filière poivre devrait frôler le milliard d'USD à l’export en 2024

>> Les prix du poivre poursuivent leur tendance à la hausse

>> Le Vietnam est le plus important fournisseur de poivre aux États-Unis

>> Les exportations de poivre diminuent en volume, mais augmentent en valeur

Photo ; BCT/CVN

Hoàng Phuoc Binh, vice-président de l’Association du poivre de Chu Sê de la province de Gia Lai, a déclaré qu’en mai et les premiers jours de juin 2024, les prix du poivre ont connu une forte hausse continue. Plus précisément, si à la mi-mai, le prix du poivre était de 120.000 dôngs/kg, ce chiffre s’est élevé à 129.000 dôngs/kg des derniers jours de ce mois-là. Le 5 juin, le prix du poivre a presque atteint 150.000 dôngs/kg.

Après avoir enregistré une montée en flèche du prix fin 2015 à 230.000 dôngs/kg puis une dégringolade à 34.000 dôngs/kg en 2020 et un niveau bas pendant quelques années, le niveau de 150.000 dôngs/kg est impressionnant et significatif pour les agriculteurs.

Hoàng Phuoc Binh a indiqué que la production mondiale pendant la récolte 2023-2024 devrait enregistrer un recul en raison d’une baisse de la production dans les principaux pays producteurs, notamment le Brésil, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, le Cambodge… due à l’impact du phénomène El Niño et du déclin des superficies cultivées.

En revanche, au Vietnam, le volume de poivre dans les stocks est insignifiant. Alors que la demande s’est fortement redressée sur les principaux marchés tels que l’Europe, les États-Unis et la Chine. Ainsi, l’offre ne suffit pas à répondre à la demande, ce qui fait grimper les prix.

Selon Hoàng Thi Liên, présidente de l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), il y a quelques années, les prix du poivre ont chuté continuellement, ce qui a amené de nombreux producteurs à réduire de moitié leurs superficies pour planter du durian et d’autres cultures à plus forte valeur économique, entraînant une diminution de l’offre.

Selon VPSA, la taille du marché mondial s’élève à environ 5,4 milliards d'USD et devrait atteindre un taux de croissance moyen d’environ 20% entre 2024 et 2032.

La filière poivre vietnamienne représente 40% de la production et 60% des exportations du monde.

Photo : VNA/CVN

Hoàng Thi Liên a également déclaré que sur la base de la situation actuelle, la production mondiale ne peut pas bien répondre à la demande des consommateurs, de sorte que les prix pourraient augmenter ces trois à cinq prochaines années.

Partageant le même avis à ce sujet, Hoàng Phuoc Binh a estimé que la superficie de culture continue de diminuer en raison des vieux poivriers à faible production et du changement de culture vers des plantes plus rentables pour les agriculteurs. Par conséquent, il y aura une pénurie d’approvisionnement dans les prochains temps.

Selon le Département général des douanes, de janvier à mai, le Vietnam a exporté plus de 114.400 tonnes de poivre de toutes sortes pour une valeur de 493 millions d'USD, +13,2% en volume mais +20,6% en valeur en glissement annuel. Parmi les plus de 100 marchés à l’export, les États-unis ont tenu le haut du pavé en représentant 26,6% du volume total. L’Allemagne, la Chine, l’Inde, les Émirats arabes unis, les Philippines, l’Italie, l’Espagne, l’Égypte et la Russie ont aussi été des clients importants.

Selon les experts, cette filière nationale devrait bien profiter de la hausse des prix sur le marché mondial pour atteindre cette année une valeur à l’exportation d’un milliard d'USD.

CPV/VNA/CVN