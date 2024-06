Le forum des exportations 2024 organisé à Hô Chi Minh-Ville

>> Vietnam Dairy 2024 : rassemblement mondial des producteurs laitiers

>> Le Vietnam au 27e Forum économique international de Saint-Pétersbourg

Photo : VNA/CVN

Selon la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, l'événement de deux jours vise à aider les entreprises à mieux s'intégrer dans les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales, ainsi qu'à promouvoir la connectivité des distributeurs et importateurs étrangers avec les producteurs et exportateurs nationaux.

L'événement se déroule dans le contexte où le Vietnam prend des mesures fortes pour devenir un centre de production mondial capable de fournir divers types de produits de qualité à des prix compétitifs pour le monde entier, a-t-elle déclaré, ajoutant que de nombreux groupes, détaillants et grossistes poursuivaient leurs activités.

Pas moins de 600 entreprises vietnamiennes présentent leurs produits de qualité pour l'exportation lors de l'événement, notamment des aliments transformés, des vêtements et textiles, des accessoires de mode, des vêtements et équipements de sport, des articles ménagers, de la décoration intérieure et des produits des industries de soutien.

Cette année, l'événement de trois jours attire près de 300 canaux de distribution et importateurs prestigieux des États-Unis, du Canada, du Mexique, du Chili, du Venezuela, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suède, de l'Italie, de la Russie, de la Lettonie, du Japon, de la République de Corée et de la Thaïlande, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de la Malaisie, de la Chine, de l'Inde, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, tels que: Aeon, Uniqlo, Walmart, Amazon, Safeway, Carrefour, Decathlon, Falabella, Central Group, Lotte, Miniso, IKEA, LuLu, etc.

Diverses activités interentreprises et visites sur le terrain sont organisées pour créer des conditions favorables permettant aux participants de rechercher des partenaires et de signer des contrats.

Des conférences sont également programmées en marge de l'événement, aidant les entreprises à améliorer leurs capacités et à se développer de manière durable lorsqu'elles cherchent à atteindre les marchés mondiaux.

VNA/CVN