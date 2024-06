Forte augmentation des IDE à Bà Ria-Vung Tàu

Au cours des cinq premiers mois de l'année, la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu a octroyé la licence d'investissement à 18 nouveaux projets, cumulant plus de 1.521 millions d'USD, soit une augmentation de 42 fois par rapport à la même période de l'année dernière.

Neuf projets opérationnels ont augmenté leur investissement initial, de plus de 120 millions d'USD au total, soit une hausse de 1,3 fois par rapport à 2023, a rapporté le Service municipal du plan et de l'investissement.

Ainsi, l'attraction des investissements directs étrangers (IDE) dans cette localité a atteint 82,1% du plan fixé pour toute l'année. Bà Ria-Vung Tàu recense actuellement 475 projets d'IDE cumulant plus de 33.190 millions d'USD de capitaux enregistrés.

La forte augmentation des capitaux d'investissement étrangers dans la province s'explique par un grand nombre de projets d'investissement de haute qualité de sociétés multinationales en provenance de la République de Corée, de la Chine, du Japon, etc..

Afin d'attirer davantage des IDE, Bà Ria-Vung Tàu ne cesse de mettre en œuvre de solutions drastiques et flexibles en matière de réforme administrative et d'amélioration du climat d'investissement, a fait savoir Lê Ngoc Linh, directeur du Service provincial du plan et de l'investissement.

