Ninh Thuân redouble d’efforts pour contrecarrer la pêche INN

La province de Ninh Thuân (Centre), dotée d’un littoral de 105 km et de ressources halieutiques abondantes, a pris des mesures drastiques pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

Parallèlement au renforcement du contrôle des activités de pêche en mer et de la flotte de pêche, les autorités locales ont le travail de communication pour sensibiliser le public à la Loi sur la pêche, se joignant aux efforts du pays en vue de la révocation du "carton jaune" d’avertissement adressé par la Commission européenne (CE).

Les pêcheurs locaux comprennent désormais qu’ils ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux étrangères, qu’ils doivent présenter suffisamment de documents prouvant leur navigabilité avant de quitter les ports et qu’ils doivent faire installer et conserver le système de surveillance des navires (VMS) en mer.

Selon le Département provincial de l’aquaculture, Ninh Thuân compte 2.309 bateaux de pêche d’une longueur de six mètres et plus, tous munis d’un permis de pêche et 99,6% d’entre eux possèdent un certificat de sécurité alimentaire. Entre-temps, l’installation du dispositif VMS a été réalisée sur presque tous les bateaux.

À ce jour, la province n’a enregistré aucun bateau violant les eaux étrangères.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Trinh Minh Hoàng, Ninh Thuân est résolue à sanctionner strictement toute violation de la pêche INN qui porte atteinte à l’image de la province et aux intérêts nationaux.

Les gardes-frontières locaux et le Service de l’agriculture et du développement rural sont invités à améliorer l’inspection des activités de pêche, tandis que le Département de l’aquaculture est chargé de demander aux propriétaires de bateaux de pêche de procéder à l’enregistrement, d’accorder les permis de pêche en temps opportun et conformément à la réglementation en vigueur, et de mettre à jour entièrement les données des navires dans la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase).

Le responsable a déclaré que les comités populaires doivent continuer à intensifier leur travail de communication pour améliorer le respect par les habitants des lois pertinentes et renforcer la gestion et le contrôle des bateaux de pêche opérant dans la localité, ainsi qu’établir un mécanisme d’échange d’informations avec d’autres provinces pour prévenir les infractions en matière de pêche en temps opportun.

VNA/CVN