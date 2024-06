Les produits agricoles vietnamiens cherchent à entrer dans les réseaux de distribution mondiaux

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé vendredi 7 juin un séminaire à Hô Chi Minh-Ville pour explorer les opportunités pour les produits agricoles et les aliments transformés vietnamiens d'accéder aux réseaux de distribution mondiaux.

La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a souligné la résilience du Vietnam face au ralentissement économique mondial de 2023, affirmant que malgré une année difficile, les exportations agro-forestières et aquatiques du Vietnam ont dépassé 53 milliards de dollars, tirées par le riz, les fruits et légumes, le café et les noix de cajou. Cette tendance positive s'est poursuivie au cours des cinq premiers mois de 2024, avec des exportations de ces biens en hausse de 21 % sur un an pour atteindre 24,14 milliards de dollars. Les principaux marchés comme les États-Unis, la Chine et le Japon ont tous connu une croissance positive de 23,9%, 8,6% et 6,6%, respectivement.

Cependant, Nguyên Thi Thang a reconnu que les produits bruts ayant subi une transformation minimale représentent 70 à 80% des exportations totales, ce qui constitue un grand défi pour une exportation durable. Cela limite la valeur et la compétitivité, entravant ainsi une croissance durable.

Les produits agricoles vietnamiens sont également soumis à des normes de qualité et à des exigences d'origine plus strictes sur les marchés d'importation. Le protectionnisme est en hausse à l'échelle mondiale, et l'accent croissant mis sur le développement durable, la réduction des émissions de carbone et la protection de l'environnement nécessite une adaptation et une conformité rapides de la part des entreprises vietnamiennes, a-t-elle déclaré.

Lê Thanh Hoa, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement du marché du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), a souligné les avantages des accords de libre-échange (ALE) dans la réduction des droits de douane et le renforcement de la compétitivité des produits agricoles stratégiques du Vietnam. Il a en outre noté une disparité : alors que les aliments transformés, les légumes et les fruits connaissent une croissance rapide des exportations, les exportations de bétail et de volaille restent stagnantes malgré une capacité de production élevée. Cela est attribué aux limites du respect des exigences en matière de contrôle des maladies et de sécurité alimentaire.

Le conseiller commercial vietnamien en Belgique et auprès de l'UE, Trân Ngoc Quân, a déclaré que l'UE dépensait plus de 160 milliards d'USD par an en produits agricoles, mais que le Vietnam ne capte actuellement qu'environ 4% de cette part de marché.

Pour améliorer la situation, Trân Ngoc Quân a souligné la nécessité pour les entreprises vietnamiennes de se tenir au courant des tendances du marché et de s'adapter aux demandes changeantes des consommateurs en matière de durabilité tout au long de la chaîne de production, de transport et de consommation. Il les a appelés à établir des chaînes d'approvisionnement intégrées et à maintenir des mesures strictes de contrôle de qualité pour atténuer les risques et assurer la traçabilité des produits.

Le Vietnam est désormais le premier fournisseur mondial de noix de cajou et de poivre, le deuxième exportateur de café et le troisième exportateur de riz. L'aquaculture vietnamienne a également réalisé des progrès remarquables en répondant aux normes de qualité les plus élevées pour rejoindre les chaînes d'approvisionnement des États-Unis, de l'UE, du Japon et de la République de Corée.

