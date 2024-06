Ouverture de Vietnam ICT Comm 2024 et Telefilm Vietnam 2024

L'exposition internationale sur les télécommunications, les technologies de l'information, le cinéma et la télévision (Vietnam ICT Comm 2024 et Telefilm Vietnam 2024) se déroule du 6 au 8 juin au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la métropole du Sud.

Cet événement, 9e du genre, est organisé par la société par actions ADPEX, en collaboration avec l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat technologique et de la commercialisation, l’Association de l'internet du Vietnam (VIA), sous l'égide du ministère des Sciences et Technologies du Vietnam. Il réunit plus de 350 stands d'exposition provenant de plus de 200 entreprises nationales et internationales, dont des représentants des États-Unis, de l'Allemagne, du Vietnam, de la Russie, du Japon, de la Pologne, de la République de Corée, de l'Inde, de la Chine, des Philippines, de Singapour, de l'Indonésie, de Hong Kong et de Taïwan (Chine), entre autres.

Au programme, les derniers produits technologiques de pointe sont exposés, allant des plates-formes/solutions au matériel et logiciels pour les télécommunications, les technologies de l'information et les communications, des équipements intelligents, des systèmes sonores et lumineux, ainsi que des équipements dotés d'intelligence artificielle. L'exposition met également en avant des technologies de contenu et de programmation télévisuelle, enrichissant et renforçant ainsi son attrait.

Lors de son discours d'ouverture le 6 juin, M. Hoàng Minh, vice-ministre des Sciences et Technologies, a mis en lumière les réalisations significatives de la filière scientifique et technologique du Vietnam. "Ce marché s'est développé en mettant l'accent sur l'accélération de l'utilisation des résultats de la recherche. Cependant, de nombreux défis, obstacles et limites subsistent dans la commercialisation des résultats de la recherche, le transfert de technologie et l'accès des entreprises à des sources de technologies et d'équipements de haute qualité", a déclaré M. Hoàng Minh.

Dans l'objectif de créer un environnement propice et efficace pour les échanges, contribuant ainsi à la promotion du transfert de technologie, de la coopération en matière d'investissement et du développement des affaires, l'exposition de cette année servira de plate-forme fiable pour soutenir la promotion du commerce entre les entreprises nationales et internationales.

Accès aux dernières innovations

"L'exposition offrira aux particuliers et aux organisations nationales l'opportunité d'apprendre et d'accéder aux dernières innovations, technologies et équipements des entreprises étrangères, leur permettant de développer leurs propres idées de croissance et de soutenir la consommation de produits nationaux sur les marchés locaux et régionaux. L'exposition devrait également contribuer à la reprise et au développement économiques et saisir les opportunités de croissance future", a-t-il ajouté.

Pour cette 9e édition, six entreprises polonaises sont présentes à l'événement, notamment Cshark, Seedia, Suntech, Elproma, Orbitvu et Devopsbay. Il s'agit de la deuxième participation de l'Agence polonaise d'investissement et de commerce à cet événement au Vietnam. "En 2023, nous avons participé pour la première fois à l'ICTComm Expo en amenant cinq entreprises polonaises de ce secteur, et cela a été un grand succès pour elles, établissant des liens et signant divers contrats avec des partenaires locaux", a déclaré M. Piotr (Peter) Harasimowiez, directeur des représentants de l'Agence polonaise pour l'investissement et le commerce.

"Vietnam ICT Comm 2024 présente un format unique qui facilite les liens entre les entreprises internationales et vietnamiennes. Cette exposition promet d'être une occasion de réseautage passionnante et enrichissante, réunissant des entreprises de premier plan du secteur", a souligné M. Piotr (Peter) Harasimowiez.

L'exposition Vietnam ICT Comm 2024 et Telefilm Vietnam 2024 prévoit également des colloques sur les solutions de numérisation, l'archivage et la récupération de données, la sécurité de la technologie de l'information dans les environnements de réseau, la transition numérique et l'application de l'intelligence artificielle, le multimédia enrichi par l'intelligence artificielle, ainsi que la promotion de l'enseignement à distance.

Texte et photos : Truong Giang/CVN