La décision sur le maintien du fonds de stabilisation des prix du pétrole sera prise en juin

Le ministère de l'Industrie et du Commerce enverra en juin une proposition au gouvernement sur la nécessité de maintenir le fonds de stabilisation des prix du pétrole.

Une décision sur le maintien du fonds de stabilisation des prix du pétrole sera prise après examen de la nouvelle loi sur les prix 2023, qui entrera en vigueur le 1er juillet.

Selon le ministère des Finances, fin 2023, le solde du fonds dépassait 6,65 billions de dôngs, soit 260 millions d'USD. Au cours des cinq premiers mois de cette année, le fonds a été à peine touché car un groupe de travail conjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances a décidé de ne pas l'utiliser.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré qu'avec la mise en œuvre du cycle actuel d'ajustement des prix de sept jours, les fluctuations des prix n'ont pas été significatives. Les prix intérieurs ont suivi de près les tendances des prix mondiaux. Les négociants en carburant ayant adopté une approche plus proactive en matière de planification et de tarification, l’approvisionnement en essence semble stable pour le moment.

"Comme l'impact des prix du pétrole sur la situation socio-économique actuelle reste faible, il existe peu de cas dans lesquels le fonds peut être utilisé efficacement", a déclaré le ministère de l'Industrie et du Commerce dans un récent communiqué.

Les importations et la production totales d'essence au cours des quatre premiers mois de l'année ont atteint 7,88 millions de tonnes, soit 9,93 millions de mètres cubes, les importations représentant 43,73 %. Dans tout le pays, les commerçants ont importé et acheté environ 9,2 millions de mètres cubes de produits pétroliers, soit 32,35% de l'objectif du ministère pour 2024.

Parallèlement, le Vietnam a consommé environ 8,3 millions de mètres cubes de produits pétroliers tout en maintenant un niveau de stocks de 1,8 à 1,9 million de mètres cubes, garantissant ainsi un approvisionnement suffisant pour l'économie.

Selon les prévisions du ministère, l'approvisionnement en essence au deuxième trimestre de 2024 s'élèvera à 8,87 millions de mètres cubes, le volume des commerçants atteignant 6,35 mètres cubes tout en maintenant un niveau de stocks de 1,7 à 1,8 million de mètres cubes.

