Un atelier en Belgique sur des opportunités logistiques au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Roger Chantillon, PDG d'Ahlers Logistics, a déclaré que son entreprise avait ouvert le 29 mai un bureau de représentation à Hô Chi Minh-Ville, qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de croissance continue en Asie du Sud-Est.

Le nouveau bureau affirme son engagement à fournir des solutions logistiques adaptées et de qualité aux clients de la région. Grâce à son expertise sur des marchés complexes, elle est bien placée pour aider les industries en développement au Vietnam, a-t-il noté.

Tom Van Weereld, directeur des plates-formes stratégiques chez Ahlers Logistics, a déclaré que les chaînes d'approvisionnement se déplacaient vers le Vietnam car il s'agissait d'un marché très dynamique avec de nombreuses macro-tendances attrayantes, c'est pourquoi son entreprise a récemment ouvert un bureau à Hô Chi Minh-Ville pour intensifier la commercialisation de sa marque et étendre ses opérations.

L’émergence du Vietnam en tant que nouveau pôle manufacturier et l’évolution de son commerce électronique ont contribué de manière significative à l’importance des services logistiques dans son économie. L’industrie logistique vietnamienne est considérée comme l’un des secteurs à la croissance la plus rapide. Il représente environ 4,5% du Produit intérieur brut (PIB) et devrait afficher un rythme de croissance plus rapide que celui du pays dans les années à venir.

Malgré de nombreux défis, le Vietnam dispose de nombreux avantages pour développer le secteur de la logistique, notamment son emplacement stratégique, sa croissance économique robuste, les politiques favorables du gouvernement et une main-d’œuvre abondante. Il figure parmi les 30 pays les plus performants selon l’indice de performance logistique de la Banque mondiale.

L'atelier, intitulé ''Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement'', a été organisé par l'Alliance belgo-vietnamienne et Ahlers Logistics. Il a attiré des représentants d'entreprises et d'organisations vietnamiennes et belges.

VNA/CVN