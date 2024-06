Des opportunités de coopération entre entreprises slovènes et vietnamiennes

Il existe de nombreuses opportunités pour les entreprises vietnamiennes d'accroître leurs investissements en Slovénie, pays situé au centre de l'Europe et bénéficiant d'une économie orientée vers l'exportation ainsi que d'atouts dans divers domaines tels que les transports, la logistique, l'ingénierie et la pharmacie, selon Vesna Nahtigal, directrice générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Slovénie (CCIS).

Vesna Nahtigal, directrice générale de la CCIS, a déclaré que la coopération économique entre la Slovénie et le Vietnam devenait de plus en plus importante, comme le montrait clairement le renforcement des relations commerciales et politiques.

En effet, le commerce bilatéral a presque triplé ces sept dernières années. L'année dernière, la Slovénie a exporté pour 70,5 millions d'euros vers le Vietnam, et importé pour 51,7 millions d'euros de produits vietnamiens, a-t-elle indiqué.

Elle a souligné que les domaines de coopération les plus prometteurs étaient les transports, la logistique, l'ingénierie, les machines et équipements, la technologie environnementale, lesquels constituaient les piliers des exportations slovènes vers le marché asiatique.

Soulignant l'importance de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), Vesna Nahtigal a déclaré que la Slovénie attendait avec impatience la ratification et la mise en œuvre de l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), qui permettrait la promotion de partenariats d'investissement.

Afin de promouvoir la coopération dans les secteurs des transports et de la logistique, deux forums d'affaires sur les principales solutions de chaîne d'approvisionnement pour les marchandises vietnamiennes exportées vers l'Europe centrale et orientale seront organisés à Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, a-t-elle annoncé.

Leur objectif est de développer des relations commerciales avec des sociétés de transport et de logistique internationales basées au Vietnam et de présenter des solutions complètes de chaîne d'approvisionnement pour des marchandises vietnamiennes exportées vers les marchés d'Europe centrale et orientale et les importations de produits de ces marchés vers le Vietnam.

Selon Vesna Nahtigal, l'expansion commerciale du Vietnam sur le marché commun de l'UE, qui compte 450 millions de consommateurs et 27,5 millions d'entreprises, sera facilitée par la coopération avec les entreprises slovènes.

