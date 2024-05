Les exportations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse de 21%

Le Vietnam a exporté pour 24,14 milliards d'USD de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au cours des cinq premiers mois, en hausse de 21% en glissement annuel, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

L'excédent commercial a atteint près de 6,53 milliards d'USD, soit une augmentation de 64,5% par rapport à la même période de l’année précédente.

Rien qu'en mai, les exportations de ces produits se sont élevés à 5,06 milliards d'USD, en hausse de 11,2% sur un an.

Photo: VNA/CVN

Entre janvier et et mai, les produits agricoles ont rapporté à hauteur de 13,11 milliards d'USD (+27,7%) ; les produits sylvicoles, 6,58 milliards (+22,7%) et les produits aquatiques, 3,5 milliards (+3,6%).

Le ministère a déclaré que les produits clés tels que produits du bois et de ses dérivés, café, fruits et légumes, riz, noix de cajou et crevettes, ont vu leurs chiffre d’affaires à l'exportation augmenter.

En termes de marchés, les exportations vers l'Asie ont augmenté de 17,5%, vers l’Amérique de 23,1%, vers l’Europe de 39,4%, vers l’Afrique de 26,1% et vers l’Océanie de 24,8%.

Les États-Unis, la Chine et le Japon restent les trois plus grands débouchés, représentant respectivement 23,9%, 8,6% et 6,6% des exportations nationales.

Cette année, le secteur vise un chiffre d'affaires à l'exportation de 54 à 55 milliards d'USD.

VNA/CVN