Un atelier souligne le potentiel du Vietnam pour développer une économie circulaire à partir des sous-produits du riz

Un atelier sur le développement de l'économie circulaire dans la production et la transformation du riz s'est tenu le 7 juin dans la ville de Cân Tho, avec la participation de décideurs politiques, d'experts et de représentants d'organisations internationales et des ministères de l'Agriculture et du Développement rural de 13 localités du delta du Mékong et entreprises de cette filière.