Tendances de voyage 2025

Une enquête menée auprès de 27.000 visiteurs de 33 pays, dont le Vietnam, révèle des tendances clés pour 2025, telles que les voyages multigénérationnels, le tourisme assisté par l’IA et le noctourisme. Le rapport de présente neuf prédictions majeures.

>> Les voyages en famille dominent les tendances de tourisme

>> Le Vietnam affirme de plus en plus son attractivité touristique

>> Hanoï parmi les dix meilleures destinations nationales pour le Nouvel An lunaire 2025

Photo : CTV/CVN

Selon le rapport, les touristes souhaitent de plus en plus voyager pour enrichir leur vie et se connecter au monde extérieur, plutôt que de simplement se détendre.

“Les statistiques du site web montrent que les touristes internationaux qui visitent le Vietnam sont principalement des familles, attirées par les plages, la diversité culinaire et une optimisation des coûts”, a informé Varun Grover, directeur national de Booking.com au Vietnam.

Tourisme nocturne

Photo : CTV/CVN

L’année 2025 marquera l’essor des expériences nocturnes telles que la découverte du ciel étoilé, illustrant la montée du noctourisme. Cette tendance englobe les voyages visant à découvrir la magie et la beauté de la nuit. Tandis que le tourisme spatial devient une réalité de plus en plus tangible, les visiteurs vietnamiens privilégieront des activités d’astronomie accessibles, favorisant une connexion avec le ciel.

Les préoccupations liées au changement climatique influencent également ces choix. Ainsi, 81% des voyageurs vietnamiens privilégient des destinations aux climats plus frais, tandis que 75% préfèrent planifier leurs activités tôt le matin ou le soir, lorsque le soleil est moins intense.

Méga-voyages multigénérationnels

Photo : CTV /CVN

Les familles ont de plus en plus tendance à dépenser “l’argent destiné à leurs héritiers” pour partager des moments uniques avec leurs proches. En 2025, 44% des touristes vietnamiens seront prêts à investir dans des voyages mémorables en famille, plutôt que d’accumuler des fonds pour leur descendance.

Cette tendance évoluera de manière plus positive, les aînés étant disposés à financer des expériences qui enrichissent la vie des jeunes générations, tout en profitant eux-mêmes. Ces voyages permettent ainsi de tisser des liens familiaux et de créer de merveilleux souvenirs.

Voyages vintage

Photo : CTV /CVN

L’année 2025 signera l’avènement d’une approche plus durable pendant les vacances. De nombreux voyageurs deviendront des adeptes du “vintage”, visitant des friperies durant leurs séjours.

Selon les données, 73% des visiteurs vietnamiens préfèrent acheter des vêtements pour leurs vacances directement sur place, tandis que 76% des membres de la génération Z adoptent cette pratique. Par ailleurs, 53% des touristes visiteront des boutiques de vêtements vintage, et 82% des voyageurs achèteront des articles de seconde main à l’étranger.

Vacances zen pour hommes

Photo : CTV/CVN

Avec une prise de conscience accrue des enjeux liés à la santé mentale masculine, les “vacances pour hommes” axées sur le bien-être et le développement personnel devraient devenir populaires en 2025. Selon l’enquête, 75% des répondants encourageraient les hommes de leur entourage à partir en voyage dédié à leur bien-être.

Les motivations incluent l’évasion des pressions sociales (49%), le repos et la récupération (58%), ainsi que des activités axées sur la santé mentale (48%) et le développement personnel (46%). Par ailleurs, ces voyages favorisent les relations sociales et les rencontres.

Tourisme assisté par l’IA

Les innovations technologiques transformeront le tourisme en 2025, en aidant les voyageurs à trouver des expériences adaptées à leurs attentes tout en répondant aux besoins des destinations visitées.

Ainsi, 83% des touristes vietnamiens prévoient d’utiliser la technologie afin de personnaliser leurs voyages et avoir des expériences plus authentiques. Les outils d’intelligence artificielle dont le planificateur de voyage de Booking.com, joueront un rôle central. Environ 59% des voyageurs vietnamiens souhaitent recourir à l’IA pour organiser leurs séjours et établir des liens avec les communautés locales.

Aéroports : des mondes à part entière

Photo : CTV/CVN

L’expérience des aéroports évoluera en 2025, les visiteurs recherchant activement des destinations offrant des infrastructures aéroportuaires exceptionnelles.

Selon l’enquête, 51% des touristes vietnamiens souhaitent découvrir des aéroports uniques, tandis que 79% privilégient ceux qui proposent des commodités et expériences inédites.

Bien-être et longévité

Les vacances de 2025 dépasseront le cadre des simples soins de santé traditionnels pour devenir des séjours visant à prolonger la vie et améliorer le bien-être global.

D’après le rapport, 77% des visiteurs vietnamiens s’intéressent à ce type de voyages, et 69% se disent prêts à investir afin de prolonger leur vie et leur bien-être.

Voyages sans stress

Photo : CTV/CVN

Les besoins particuliers en matière de confort psychologique guideront également les tendances touristiques. Selon l’étude, 77% des touristes vietnamiens souhaitent utiliser des outils d’IA en vue de réduire leurs soucis de voyage tels que les retards de vol ou le choix de lieux calmes. Par ailleurs, 78% espèrent davantage d’options permettant de réduire le bruit pendant leurs déplacements.

Aventure pour tous les âges

Les activités d’aventure continueront de séduire les voyageurs, quel que soit leur âge. Des expériences comme le parachutisme, le surf ou encore le camping en Antarctique attireront de nombreux touristes âgés, démontrant que l’exploration n’a pas de limites d’âge. Ces pionniers redéfinissent ainsi ce que signifie voyager tout en vieillissant.

Mai Huong/CVN