Le Vietnam affirme de plus en plus son attractivité touristique

Les agences de voyage sont prêtes à accueillir la haute saison touristique du Nouvel An lunaire 2025. Certaines agences de Hô Chi Minh-Ville enregistrent déjà un afflux important de réservations pour des circuits vers des destinations nationales et internationales.

Photo : VNA/CVN

Au début de l’année 2025, le voyagiste Saigontourist a accueilli cinq paquebots internationaux, transportant 19.800 touristes venus des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni.

Les dernières données publiées par Agoda révèlent une croissance notable du tourisme intérieur, entrant et sortant durant cette période festive, confirmant l’attractivité croissante du Vietnam sur la scène internationale. Le nombre de recherches d’hébergement par des visiteurs étrangers a augmenté de 139% par rapport à la même période en 2024.

En particulier, le nombre de visiteurs chinois a presque triplé, un signal positif soutenant l’objectif de l’Autorité nationale du tourisme d’accueillir 22 millions de visiteurs étrangers en 2025.

Phu Quôc s’impose comme la destination favorite des touristes internationaux, avec un doublement de recherches d’hébergement par rapport à 2024. En outre, Dà Lat, Nha Trang et Phan Thiêt restent également très prisées, affichant respectivement des augmentations de 167%, 88% et 89%.

Vu Ngoc Lâm, directeur d’Agoda Vietnam, a indiqué que le Vietnam attire de plus en plus l’attention des touristes étrangers. Pour célébrer le Nouvel An lunaire 2025 et stimuler le marché du tourisme, Agoda propose des promotions sur sa plateforme, incluant 130.000 vols et 300.000 activités et expériences...

Photo : BKG/CVN

Pour soutenir les agences de voyage, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a lancé une série d’initiatives visant à promouvoir l’image de la ville. À l’aéroport international de Tân Son Nhât, des messages de bienvenue multilingues et des codes QR permettant d’accéder à un système d’information touristique ont été mis en place. Les passagers sont également accueillis par des affiches colorées mettant en valeur la beauté et le dynamisme de la ville, soigneusement disposées le long des couloirs des terminaux.

Nguyên Thi Anh Hoà, directrice du Service municipal du tourisme, a souligné que l’aéroport de Tân Son Nhât accueille chaque année plus de 40 millions de passagers, vietnamiens comme étrangers. Elle a ajouté que les initiatives de promotion touristique, diffusées en 27 langues sur des écrans LED, permettront à l’industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville de réaliser des avancées significatives en 2025.

La mégapole du Sud proposera en outre une variété de nouveaux produits et services spécialisés pour répondre aux attentes croissantes des visiteurs.

VNA/CVN