Ouverture de la rue florale Nguyên Huê du Nouvel An lunaire 2025

Placée sous le thème "Prospérité du pays, harmonie du printemps", la rue florale Nguyên Huê du Nouvel An lunaire du Serpent - 2025 a ouvert le soir du 27 janvier (28 du Nouvel An lunaire).

>> Coup d'envoi de la rue florale Nguyên Huê 2024

>> Têt : plus de 1,2 million de visiteurs à la rue florale Nguyên Huê



>> Hô Chi Minh-Ville : la rue florale Nguyên Huê ouvrira ses portes le 27 janvier

>> Rue florale Nguyên Huê : "Danse en l'honneur de la réunification du pays"

Il s'agit d'un festival culturel intéressant organisé chaque année pour répondre au besoin des habitants locaux ainsi que les touristes nationaux et étrangers à l'occasion du Têt traditionnel. La rue florale Nguyên Huê 2025 sera ouverte aux visiteurs jusqu'au 2 février, le 5e jour du Nouvel An lunaire du Serpent.

Dès la cérémonie d'ouverture, de nombreux habitants locaux et visiteurs étaient extrêmement impatients de se rendre auprès de la mascotte du Serpent ainsi que de magnifiques miniatures de fleurs la rue florale de cette année.

Trân Thi Phuong Dung, du 7e arrondissement, a confié : "Toute ma famille est très excitée de prendre des photos avec la mascotte du Serpent de la rue florale. On est là et attend l'ouverture de cet événement pour prendre des photos et profiter de la beauté de la rue florale 2025."

Symbole culturel emblématique du Têt

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Thi Diêu Thuy, a déclaré que la 22e édition de la rue florale Nguyên Huê n'est pas seulement un événement culturel spécial pour accueillir le Nouvel An lunaire du Serpent, mais aussi une œuvre symbolique d'une ville dynamique, créative, moderne et chaleureuse à chaque début du Têt traditionnel.

La grande scène d'ouverture de la rue florale Nguyên Huê de cette année est représentée avec la "Danse de l'unification" comme un chant triomphal retentissant, majestueux, héroïque, pour avancer fermement vers la nouvelle ère pour le Vietnam".

La vice-présidente Trân Thi Diêu Thuy estime que la rue florale 2025 est comparable à un beau tableau. Des sculptures uniques et impressionnantes avec de nombreuses fleurs rares et exotiques aux couleurs fraîches du printemps, du pays et du peuple du Vietnam.

La rue florale Nguyên Huê de cette année continue d'être décorée de compositions florales uniques et d'arrangements artistiques provenant des consulats généraux des pays à Hô Chi Minh-Ville. Ainsi, dix stands décorés de fleurs artistiques, présentant la culture de chaque pays comprennent les États-Unis, les Pays-Bas, le Laos, l'Italie, l'Indonésie, la République de la Corée, la Russie, la Chine, la Thaïlande et le Royaume-Uni.

Pour la cinquième année consécutive, la collection d'œuvres d'art floral des consulats généraux crée un charme très attrayant pour les visiteurs. Il s'agit d'une combinaison intéressante, ajoutant des couleurs riches à l'apparence de l'événement.

Plus de 100.000 pots et corbeilles de fleurs de toutes sortes

Selon le comité d’organisation, la rue florale du Têt utilisera cette année environ 109.000 pots et corbeilles de fleurs de toutes sortes pour l’exposition et la décoration. Depuis sa première édition en 2004, la rue florale Nguyên Huê, mise en œuvre par la compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist Group), est devenue un symbole culturel emblématique des célébrations du Têt traditionnel à Hô Chi Minh-Ville.

La rue florale Nguyên Huê, à l’occasion du Têt traditionnel du Serpent 2025, sera divisée en trois segments "Réunification", "Transformation" et "Dévelopepement", montrant le parcours historique du peuple vietnamien qui a surmonté toutes les épreuves, les sacrifices, les pertes, tout en célébrant la solidarité et l’indépendance - la réunification du pays - la transformation pour le développement durable. Après 50 ans de développement, le Vietnam entre avec confiance dans une nouvelle ère de progrès et de fort développement du peuple vietnamien.

Afin de transmettre le message de célébration du Nouvel An lunaire et d’ouvrir la voie aux événements majeurs de 2025, la zone du monument du Président Hô Chi Minh sera aménagée solennellement, significativement, majestueusement et chaleureusement. L’espace de la porte d’entrée de la rue florale représente une "Danse de la réunification du pays", symbolisant un chant triomphal et héroïque, marquant les progrès vers la nouvelle ère du pays, celle de la prospérité.

Le Têt traditionnel 2025 se fera sous le signe du Serpent, ainsi la mascotte de la rue florale est un couple de serpents impressionnant et gracieux, nommé "Kim Ty, Ngân Ty". Le Ngân Ty (femelle) mesure 25 m de long tandis que le Kim Ty (mâle) atteint 42 m. Ces deux serpents s’enroulent en trois boucles entrelacées, formant un ensemble de plus de 11m de large et 6m de hauteur. Fabriqués à 70% à partir de matériaux respectueux de l’environnement, ils se distinguent par leurs yeux, d’un diamètre de 10 cm, apportant une âme à la mascotte de cette année.

La rue florale Nguyên Huê compte environ 90 mascottes de serpents représentées dans une variété de couleurs et de formes, la plupart concentrées derrière la porte d’entrée. Là se trouvent aussi des "bébés serpents" aux jolies formes et aux têtes mobiles, pour des spectacles tels que "la fête des serpents" ou "la campagne des serpents", entre autres.

Points forts intéressants

La grande scène, inspirée du concept du "Printemps de la Terre", présente des images stylisées de forêts avec des canopées façonnés dans l’acier, de la mousse monolithique et des bambous peints en alternance entre vert foncé et vert clair. L’ensemble est orné de boules lumineuses de différentes tailles, créant un espace féérique, particulièrement captivant la nuit, lorsque la ville s’illumine.

La petite scène, sur le thème "Célébration du 50e anniversaire de la réunification du pays", présentera les principales fêtes du pays en 2025 avec des couleurs vibrantes et des fleurs éclatantes de toutes sortes. Une représentation visuelle de la rame de métro marque la première année de sa mise en service, marquant ainsi une nouvelle étape importante pour Hô Chi Minh-Ville.

Une autre scène met en vedette le Robot Bông, "fort et gracieux", vêtu d’une tenue printanière ornée de fleurs immortelles (Xerochrysum bracteatum). Son visage, créé à partir d’un écran LED, affiche une expression joyeuse et un sourire éclatant, envoyant ses salutations à tous pour le Nouvel An 2025. Les visiteurs pourront découvrir le Robot Bông dans le segment 4 de la rue florale pour célébrer le Têt traditionnel du Serpent dans la prospérité, la joie et le bonheur.

Voici leurs images :

Texte et photos : Tân Dat/CVN