L’île de Hon Son, un coin de paradis à Kiên Giang

Située dans la baie de Hà Tiên, district de Kiên Hai, province de Kiên Giang (Sud), l’île de Hon Son est une destination attrayante grâce à ses plages de sable blanc et ses montagnes environnantes.

Photo : Thanh Doàn/CVN

Anciennement appelée Hon Rai, Hon Son est une île sauvage entourée d’une mer bleue et dotée de forêts vierges diversifiées abritant de nombreuses espèces animales.

La période idéale pour visiter l’île s’étend de novembre à mai car cette saison offre des fruits de mer délicieux tels que des calamars, des crevettes et des crabes à prix abordables, en plus d’un beau soleil.

Pour rejoindre Hon Son depuis la ville de Rach Gia (province de Kiên Giang), vous avez le choix entre deux moyens de transport : le bateau ou le ferry. La plupart optent pour le bateau en raison de sa rapidité et de son confort. Si vous choisissez le ferry, le trajet durera environ trois heures et demie. Une fois arrivé, il est possible de louer une moto pour découvrir l’île à votre propre rythme.

Faire le tour de Hon Son à moto est une expérience très agréable. La route côtière sinueuse offre des vues magnifiques sur la mer et les cocotiers. Vous pourrez également découvrir l’unique cascade de l’île, qui constitue une précieuse source d’eau douce pour les habitants.

Sites incontournables

Avec un littoral de plus de 16 km, l’île de Hon Son possède de nombreuses plages magnifiques telles que Bai Bàng, Bai Nhà, Bai Giêng, Bai Bâc, Bai Thiên Tuê, Bai Cây Dua Nam (Bai Xêp), qui sont propres et sauvages. Leur beauté vous laissera des souvenirs inoubliables.

Photo : CTV/CVN

Parmi elles, Bai Bàng est considérée comme la plus belle, avec ses longues étendues de sable, ses eaux cristallines et ses nombreux rochers, parfaits pour la baignade et les photos.

Outre les activités de baignade, de plongée sous-marine pour admirer les coraux ou de pêche sur ses célèbres plages, l’escalade et la randonnée à travers la forêt font également partie des expériences intéressantes à vivre.

Hon Son émerveille les visiteurs avec ses paysages naturels. L’île abrite sept montagnes majestueuses, dont le sommet de Ma Thiên Lanh, culminant à 450 m. C’est une étape incontournable de votre voyage. Après avoir surmonté les difficultés du parcours, vous atteindrez le sommet pour savourer la vue panoramique.

“Hon Son est une belle île. Son air est très pur. Les paysages naturels et la mer sont aussi beaux que ceux des Maldives. Je vais y retourner dans un avenir proche”, a partagé Châu Anh, une touriste de Hanoï.

Vous pourrez également visiter des lieux spirituels et des reliques historiques tels que le temple Bà Cô Chu, la maison communale Lai Son, les pagodes Quan Âm, Phô Tinh Tu et le tombeau Ông Nam Hai.

Les habitants de l’île vivent principalement de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation des produits de la mer, comme le séchage du calmar et la production de nuoc mam (saumure de poisson). Ces activités offrent aux habitants des revenus stables et représentent des opportunités de visites immersives pour les touristes.

Nguyên Thành/CVN