Ninh Binh séduit les touristes étrangers avec des spécialités du Têt

La province de Ninh Binh (Nord) propose une variété de produits et d’expériences pour améliorer le plaisir des visiteurs pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt) 2025, avec de nombreux événements et activités promotionnelles pour attirer les touristes.

Photo : VNA/CVN

La zone touristique de Tam Côc-Bich Dông et le site écotouristique de Tràng An invitent les visiteurs à essayer la fabrication traditionnelle de banh chung (gâteaux carrés de riz gluant), à pratiquer la calligraphie et à découvrir la poterie Bô Bat, un artisanat célèbre dans la région.

Dans l’ancienne capitale de Hoa Lu, un nouveau marché traditionnel du Têt permet aux résidents locaux et aux touristes de s’immerger dans l’atmosphère animée du Têt. Des stands colorés proposent également des spécialités locales et des activités d’art populaire, telles que la fabrication des banh chung, la calligraphie et les jeux traditionnels.

Harry Bradley, un touriste britannique participant à la confection des banh chung, a déclaré que c’était la première fois qu’il découvrait l’atmosphère animée du Têt au Vietnam. Il a trouvé agréable de participer à des jeux traditionnels et de goûter aux spécialités locales, une façon enrichissante de se connecter au patrimoine culturel du Vietnam.

Le programme ''Zen-Medicine'' au temple Saint Nguyên, dédié à Lý Quôc Su Nguyên Minh Không (1066-1141), enseignant de la cour sous la dynastie des Ly, dans le district de Gia Viên offre aux visiteurs la possibilité de récolter des herbes et de participer à diverses activités de traitement des herbes.

La province accueillera également une série d’événements culturels et artistiques pendant cette période, notamment un programme artistique du Nouvel An dans la ville de Hoa Lu, une célébration du Nouvel An. De plus, des festivals majeurs tels que le festival Bai Dinh, le festival du temple Thai Vi et le festival de Tràng An auront lieu.

Pour répondre à la demande croissante, l’Association du tourisme de Ninh Binh a encouragé les entreprises à améliorer leurs produits existants et à proposer de nouvelles expériences. De nombreuses entreprises proposent des promotions telles que l’entrée gratuite et des réductions sur divers produits et services pour attirer les touristes.

Bui Van Manh, directeur du département du tourisme de Ninh Binh, a déclaré que le département travaille activement avec les entreprises locales pour promouvoir le tourisme et préparer des cadeaux et des programmes spéciaux pour les visiteurs pendant les premiers jours de la nouvelle année.

Le Service du tourisme a affecté du personnel à des endroits clés, notamment Trang An, Tam Coc, la pagode Bai Dinh et l’ancienne capitale de Hoa Lu.

Une ligne d’assistance téléphonique dédiée a été mise en place pour aider les visiteurs, et le département travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et les conseils de gestion du tourisme pour garantir la sécurité, la propreté et des normes de service élevées dans toutes les destinations touristiques.

VNA/CVN