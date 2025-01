Têt : Lào Cai prête à accueillir un grand nombre de touristes

Les neuf jours de vacances du Nouvel An lunaire du Serpent 2025 représentent une véritable "opportunité en or" pour l'industrie du tourisme de la province de Lào Cai (Nord).

À cette occasion, 80 activités et événements culturels sont programmés.

Le Service provincial du tourisme prévoit un afflux important de touristes, estimant à environ 360.000 arrivées, dont 13.000 visiteurs internationaux, soit une hausse de 40% par rapport à l’année précédente. Les recettes totales devraient atteindre 1.289 milliards de dôngs (51,3 millions d'USD), en augmentation de 43% par rapport à l'année précédente.

La ville de Sa Pa, destination phare de la province, devrait accueillir environ 130.000 visiteurs.

Consciente des besoins des touristes, la province a mis en place de nombreux événements culturels, sportifs et touristiques cette année.

Actuellement, Lào Cai dispose de 1.570 établissements d'hébergement, soit environ 16.000 chambres, comprenant des hôtels de 1 à 5 étoiles et 468 maisons d'hôtes. Les installations d'hébergement, les attractions touristiques et les services sont prêts à accueillir les visiteurs, répondant ainsi au mieux aux attentes des touristes en matière d’hébergement et d’expériences.

Grâce à des offres touristiques attractives et à un poste-frontière international stratégique, Lào Cai connaît un pic d'affluence touristique à chaque Nouvel An lunaire.

Tous les services de la province collaborent étroitement pour offrir un environnement sûr et agréables aux résidents et aux touristes pendant cette occasion.

Les entreprises de transport ont également mis en place des plans spécifiques pour répondre efficacement aux besoins de déplacement des visiteurs.

