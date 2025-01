Les quatre plus anciens temples de Hanoï attirent des foules pendant le Têt

Dans une démonstration vibrante du patrimoine culturel, les vestiges "Thang Long tu trân" à Hanoï (les quatre temples dédiés aux quatre génies-gardiens des quatre points cardinaux de Thang Long) sont au centre des célébrations du Nouvel An lunaire (Têt), attirant à la fois les locaux et les étrangers en quête de bénédictions pour le bonheur et la paix.