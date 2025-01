Saigontourist Travel accueillera plus de 20.000 visiteurs pendant le Têt

L'Agence de voyages Saigontourist Travel a récemment annoncé que du 22 janvier au 7 février 2025 (soit du 23 e jour du 12 e mois lunaire 2024 au 10 e jour du 1 er mois lunaire 2025), ses succursales à travers le pays prendront en charge plus de 20.000 visiteurs, incluant des Vietnamiens, des Vietnamiens d'outre-mer et des étrangers.

Photo : SG/CVN

Le premier jour du Nouvel An lunaire 2025, Saigontourist Travel accueillera le paquebot international Celebrity Solstice, transportant 3.000 croisiéristes originaires des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et d'Australie. Ces visiteurs exploreront des destinations célèbres au Centre du Vietnam comme Huê, Dà Nang et Hôi An. Leur itinéraire maritime les conduira également à Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria-Vung Tàu et Tiên Giang (Sud).

Le paquebot quittera le Vietnam le soir du troisième jour du Têt.

Accueil de 24 croisières fluviales étrangères

En parallèle, Saigontourist Travel prévoit de recevoir 24 croisières fluviales internationales, opérées par divers bateaux comme Toum Tiou, Indochine et Lan Diêp, venant du Cambodge via la frontière fluviale de Tiên.

Les croisiéristes visiteront plusieurs localités au Sud, dont Tân Châu, Châu Dôc, Sa Déc, Vinh Long, Cái Bè, My Tho et Hô Chi Minh-Ville. Les circuits incluront des attractions telles que le temple de la déesse Bà Chúa Xứ au mont Sam à An Giang, la pagode Tây An, l'ancienne maison Huynh Thuy Lê et les tunnels de Cu Chi, ainsi que des visites guidées à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : SG/CVN

Circuits nationaux et internationaux

Les circuits organisés par Saigontourist Travel pour le Têt démarreront principalement à Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho (Sud), Dà Nang (Centre) et Hanoï (Nord).

À Hô Chi Minh-Ville, 200 groupes totalisant 7.000 touristes participeront à des circuits nationaux et internationaux.

Pour les circuits domestiques, les points d'intérêt comprennent Hanoï, les régions du Nord-Est et du Nord-Ouest, le Centre, Tây Ninh et l'île de Phú Quôc (province de Kiên Giang) au Sud.

Les destinations internationales populaires incluent les États-Unis, l'Europe, l'Australie, le Japon, la République de Corée, la Chine, Singapour et la Thaïlande.



Photo : SG/CVN

Des services combinés

Selon un représentant de Saigontourist, des services combinés tels que les chambres d'hôtel Free&Easy, la location de véhicules, les billets d'avion et les circuits nationaux ou en Asie du Sud-Est resteront disponibles jusqu'à la date de départ.

Pour marquer le Têt et ses 50 ans d'existence (1975-2025), Saigontourist Travel offre des cadeaux spéciaux à ses membres Hoa Mai Vàng. Il s'agit des coffrets intitulés "Prospérité" et "Réunion", ainsi que des points bonus pour récompenser leur fidélité.

Programme "Célébrer le printemps du Serpent 2025"

Photo : SG/CVN

Les 17 et 18 janvier 2025, Saigontourist Travel a organisé le programme "Célébrer le printemps du Serpent 2025", visant à réunir les Vietnamiens d'outre-mer autour des traditions du Têt. Cet événement, riche en activités, inclut des visites des tunnels de Cu Chi, des circuits thématiques tels que "Biệt động Sài Gòn" (Commandos de Saïgon), et des offrandes de fleurs au monument du Président Hô Chi Minh dans la mégapole du Sud.

Les participants ont également remis des cadeaux du Têt à des personnes en difficulté et des Mères Héroïnes, renforçant les valeurs humanistes et culturelles vietnamiennes.

Tân Dat/CVN