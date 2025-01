Les plus beaux paysages fleuris pour célébrer le retour du printemps

Quand le printemps revient, les floraisons offrent des paysages somptueux à découvrir. De Son La à Yên Bai, à Hà Giang, en passant par Lào Cai et Diên Biên, voici les plus beaux spots où admirer et photographier des fleurs dans le Nord.