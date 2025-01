Hanoï parmi les dix meilleures destinations nationales pour le Nouvel An lunaire 2025

Photo : VNA/CVN

La capitale est classée 7e parmi les destinations les plus recherchées pendant le Têt. Berceau culturel et historique du pays depuis des siècles, Hanoï possède de nombreuses attractions et expériences attrayantes. Pendant le Têt, Hanoi est magnifiquement décorée et accueille diverses activités culturelles et touristiques dynamiques qui devraient offrir une expérience inoubliable aux visiteurs.

Pour découvrir la beauté culturelle et historique de la capitale, Booking.com recommande aux visiteurs de faire une visite à pied avec un guide local. En outre, les visiteurs peuvent explorer des sites emblématiques de Hanoï tels que la pagode au pilier unique, le mausolée du président Hô Chi Minh, le temple de la Littérature, la citadelle impériale de Thang Long et de nombreux autres monuments.

Hanoï a pour objectif d'attirer 30 millions de visiteurs cette année. En 2024, la ville a accueilli 27,86 millions de visiteurs, soit une hausse de 12,7% par rapport à l'année précédente. Parmi eux, les visiteurs internationaux ont totalisé 6,35 millions, en hausse de plus de 40% par rapport à l'année précédente, tandis que les touristes nationaux ont été au nombre de 21,51 millions.

VNA/CVN