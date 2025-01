Dà Nang et Quang Ninh accueillent de premiers visiteurs étrangers le premier jour du Nouvel An lunaire

Le Service du tourisme de Dà Nang a organisé, le 29 janvier (premier jour du Nouvel An lunaire du Serpent), une cérémonie pour accueillir plus de 800 touristes américains arrivant dans cette ville côtière à bord du navire de croisière Crystal Symphony.

Lors de la cérémonie d’accueil, les autorités municipales ont offert des fleurs et des souvenirs aux touristes, les premiers à poser pied dans cette ville du Centre par la voie maritime à l’occasion du Nouvel An lunaire 2025.

Le Crystal Symphony a quitté Singapour le 18 janvier, faisant escale en Thaïlande et au Cambodge avant d’arriver au Vietnam. À Dà Nang, les visiteurs découvriront des sites emblématiques tels que la pagode Linh Ung sur la péninsule de Son Trà, le musée de la sculpture Cham et la plage de My Khê...

Le matin du même jour, le Service du tourisme a également organisé une cérémonie d’accueil pour les premiers touristes arrivant en avion à Dà Nang.

Les visiteurs ont été ravis d’assister à une vibrante danse du lion et de recevoir des cadeaux spéciaux tels que des chapeaux coniques, du gingembre confit, des gâteaux à la noix de coco grillée et des croquants au sésame. Ils ont également bénéficié de bons spéciaux pour visiter et profiter des attractions locales tout au long de leur séjour.

Le directeur adjoint du Service municipal du tourisme, Tân Van Vuong, a déclaré que l’organisation de ces cérémonies visait à créer une atmosphère joyeuse et dynamique pour les touristes à l’occasion du Nouvel An lunaire. En 2025, l’industrie touristique de Dà Nang continuera d’innover en proposant des produits uniques et diversifiés afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et de stimuler davantage la croissance du secteur.

Le premier jour du Nouvel An lunaire, l’aéroport international de Dà Nang devrait accueillir plus de 140 vols intérieurs et internationaux, transportant environ 20.000 passagers, dont 65 vols internationaux avec près de 10.000 visiteurs étrangers.

Quang Ninh prêt à accueillir les premiers visiteurs de l’année du Serpent

Le 29 janvier à 08h00, le navire de croisière Silver Dawn, transportant près de 500 touristes européens et américains, a accosté au port international de passagers de Ha Long, dans la province septentrionale de Quang Ninh.

À leur arrivée, les visiteurs ont été chaleureusement accueillis par le président du Comité populaire provincial, Pham Duc An, ainsi que par les principaux responsables du Service provincial du tourisme.

Le même matin, à l’aéroport international de Vân Dôn, des représentants du Service provincial du tourisme, des autorités du district de Vân Dôn et des dirigeants de l’aéroport ont accueilli les passagers du vol VJ230 de VietJet Air, en provenance de Hô Chi Minh-Ville.

L’avion a atterri à 8h30, marquant ainsi la première arrivée aérienne de l’année à Quang Ninh. Les passagers ont été reçus avec des fleurs et des "lì xì" (enveloppes rouges porte-bonheur) dans le cadre de la chaleureuse célébration du Nouvel An lunaire.

En 2025, le secteur touristique de Quang Ninh vise à attirer 20 millions de visiteurs, dont 4,5 millions d’étrangers, et à générer des revenus estimés à environ 55.000 milliards de dôngs (soit 2,19 milliards d’USD).

