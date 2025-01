Les 10 destinations préférées des touristes vietnamiens en 2024

Dà Nang s’impose comme la destination domestique la plus populaire en 2024, attirant 21,6% des préférences des voyageurs vietnamiens, soit près de trois fois plus que Hanoï ou Dà Lat, qui complètent le podium. Sur le plan international, le Japon reste en tête des destinations préférées, grâce à ses atouts en termes d’attractivité, de qualité de service et de coûts réduits par rapport aux années précédentes.

Photo : VNA/CVN

Ces données proviennent du classement ''Top 10 des destinations domestiques et internationales les plus prisées par les touristes vietnamiens en 2024'', publié le 14 janvier par The Outbox Company, une société d’analyse des tendances du secteur touristique en Asie.

Ce classement s’appuie sur une enquête menée tout au long de l’année 2024 auprès de plus de 4.500 touristes vietnamiens dans le cadre de l’étude ''Vietnam Travel-Focused Omnibus Survey''.

L’objectif est de fournir des perspectives sur les tendances et préférences des voyageurs vietnamiens, permettant aux acteurs du tourisme de mieux préparer l’année 2025.

Destinations domestiques : la domination des grands pôles touristiques

Le tourisme intérieur conserve une place cruciale au Vietnam, avec des vacanciers priorisant des séjours courts dans des destinations bien établies.

Photo : VNA/CVN

Dà Nang, en tête avec 21,6% des préférences, bénéficie d’investissements soutenus dans la promotion de sa marque et l’organisation d’événements touristiques majeurs.

Les destinations proches des deux principaux bassins touristiques, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, continuent d’attirer les voyageurs.

Des lieux comme Bà Ria-Vung Tàu, Nha Trang, Dà Lat, Sapa, Ha Long et Hà Giang figurent parmi les choix préférés, offrant une accessibilité et des services adaptés aux séjours de courte durée.

Par ailleurs, Hanoï, capitale vietnamienne, a connu une montée en puissance remarquable en 2024 grâce à des stratégies innovantes en matière d’événements, de festivités et de collaboration.

Ces efforts ont permis à la capitale de devenir la deuxième destination la plus prisée du pays, devant plusieurs sites historiques.

Destinations internationales : l’Asie en priorité

Les touristes vietnamiens se tournent à nouveau vers les voyages à l’étranger, favorisant principalement les destinations asiatiques proches, où l’attractivité et le rapport qualité-prix dominent.

Photo : PLO/CVN

Le Japon s’affirme comme la destination préférée avec 36,1% des votes. Sa combinaison d’attraits culturels, de services haut de gamme et de prix compétitifs en fait un choix incontournable.

La Chine, quant à elle, émerge comme une étoile montante, se hissant pour la première fois dans le Top 3 des destinations internationales des touristes vietnamiens.

Grâce à des efforts de promotion soutenus et des paysages variés, la Chine a surpassé des destinations traditionnelles comme la Thaïlande ou Singapour, et se classant seulement derrière le Japon et la République de Corée.

Enfin, les destinations asiatiques telles que la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, Taïwan (Chine) et Hong Kong (Chine) restent des choix populaires, en phase avec les tendances de voyages régionaux privilégiant des séjours courts pour optimiser temps et budget.

Parmi les rares exceptions hors Asie, les États-Unis figurent comme la seule destination lointaine à intégrer ce classement.

Ce classement met en lumière une tendance croissante : les voyageurs vietnamiens privilégient des destinations proches et accessibles, consolidant ainsi le rôle clé de l’Asie dans les préférences touristiques.

NDEL/VNA/CVN