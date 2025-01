Hô Chi Minh-Ville

Rue florale Nguyên Huê : "Danse en l'honneur de la réunification du pays"

Selon le comité d’organisation, la rue florale du Têt utilisera cette année environ 109.000 pots et corbeilles de fleurs de toutes sortes pour l’exposition et la décoration.

Depuis sa première édition en 2004, la rue florale Nguyên Huê, organisée par le groupe Saigontourist, est devenue un symbole culturel emblématique des célébrations du Têt traditionnel à Hô Chi Minh-Ville.

Mascotte impressionnante

La rue florale Nguyên Huê, à l’occasion du Têt traditionnel du Serpent 2025, sera divisée en trois segments "Réunification", "Transformation" et "Dévelopepement", montrant les parcours historiques du peuple vietnamien qui a surmonté toutes les épreuves, les sacrifices, les pertes, tout en célébrant la solidarité pour l’indépendance - la réunification du pays - la transformation pour le développement durable. Après 50 ans de développement, le Vietnam entre avec confiance dans une nouvelle ère de progrès et de fort développement du peuple vietnamien.

Afin de transmettre le message de célébration du Nouvel An lunaire et d’ouvrir la voie aux événements majeurs de 2025, la zone du monument du Président Hô Chi Minh sera aménagée solennellement, significativement, majestueusement et chaleureusement. L’espace de la porte d’entrée de la rue florale représentera une "Danse de la réunification du pays", symbolisant un chant triomphal et héroïque, marquant les progrès vers la nouvelle ère du pays, celle de la prospérité.

Le Têt traditionnel 2025 se passera sous le signe du Serpent, ainsi la mascotte de la rue florale sera un couple de serpents impressionnant et gracieux, nommé "Kim Ty, Ngân Ty". Le Ngân Ty (femelle) mesurera 25 m de long tandis que le Kim Ty (mâle) atteindra 42 m. Ces deux serpents s’enrouleront en trois boucles entrelacées, formant un ensemble de plus de 11 m de large et 6 m de hauteur. Fabriqués à 70% à partir de matériaux respectueux de l’environnement, ils se distingueront par leurs yeux, d’un diamètre de 10 cm, apportant une âme à la mascotte de cette année.

La rue florale Nguyên Huê comptera environ 90 mascottesde serpents représentées dans une variété de couleurs et de formes, la plupart concentrées derrière la porte d’accueil. Là aussi se trouveront des "bébés serpents"4 aux jolies formes et aux têtes mobiles, pour des spectacles tels que "la fête des serpents" ou "la campagne des serpents", entre autres.

Points forts intéressants

La grande scène, inspirée du concept du "Printemps de la Terre", présentera des images stylisées de forêts avec des canopées façonnés dans l’acier, de la mousse monolithique et des bambous peints en alternance entre vert foncé et vert clair. L’ensemble sera orné de boules lumineuses de différentes tailles, créant un espace féérique, particulièrement captivant la nuit, lorsque la ville s’illuminera.

La petite scène, sur le thème "Célébration du 50e anniversaire de la réunification du pays", présentera les principales fêtes du pays en 2025 avec des couleurs vibrantes et des fleurs éclatantes de toutes sortes. Une représentation visuelle de la rame de métro marquera la première année de sa mise en service, marquant ainsi une nouvelle étape importante pour Hô Chi Minh-Ville.

Une autre scène mettra en vedette le Robot Bông, "fort et gracieux", vêtu d’une tenue printanière ornée de fleurs immortelles (Xerochrysum bracteatum). Son visage, créé à partir d’un écran LED, affichera une expression joyeuse et un sourire éclatant, envoyant ses salutations à tous pour le Nouvel An 2025. Les visiteurs pourront découvrir le Robot Bông dans le segment 4 de la rue florale pour célébrer le Têt traditionnel du Serpent avec prospérité, joie et bonheur.

La rue florale Nguyên Huê 2025 continuera de recevoir la participation enthousiaste de consulats généraux de Hô Chi Minh-Ville (États-Unis, Pays-Bas, Laos, Italie, Indonésie, République de Corée, Russie, Chine, Thaïlande et Royaume-Uni), ainsi que de l’hôtel Rex Saigon, représentant le groupe Saigontourist, pour aménager des stands de présentation du Têt traditionnel.

Dans une diversité de designs, d’images et de caractéristiques culturelles traditionnelles, chaque pays participant présentera ses traits culturels de manière unique, promettant aux visiteurs de nombreuses découvertes intéressantes dans un lieu exceptionnel.

