Plongée dans le marché frontalier Vietnam - Laos à l’approche du Têt

Tous les samedis, des habitants vivant des deux côtés de la frontière, entre d’une part la province de Quang Tri du Vietnam et d’autre part la province de Savanakhet du Laos, se réunissent au centre commercial de Lao Bao. Il s’agit non seulement d’un simple espace d’échange de marchands mais aussi d’un lieu de rencontre et de joie où les cultures vietnamienne et lao se croisent.

>> Têt : les fêtes hautes en couleurs d’un pays multiethnique

>> Mon Têt au Vietnam, une semaine sacrée… et une sacrée semaine !

>> La signification profonde du Nouvel An lunaire

À l’approche du Têt, le Centre commercial de Lao Bao, situé dans le district de Huong Hoa de la province de Quang Tri, était de plus en plus animé en accueillant de nombreux habitants, issus notamment des ethnies minoritaires, des deux côtés de la frontière. Ces derniers y viennent pour vendre leurs produits artisanaux riches en identités culturelles ainsi que pour déguster des spécialités locales et s’immerger dans une ambiance à la fois joyeuse et festive à travers des performances captivantes.

Photo : BQT/CVN

Muk-Da, habitante du district de Se Pon, province lao de Savannakhet, a apporté au marché de nombreux brocarts typiques des ethnies lao, bien appréciés par le public.

"C'est ma toute première participation à un tel événement. J’y apporte des brocarts artisanaux, des costumes traditionnels typiques des Lao pour les présenter auprès des Vietnamiens".

On trouve à ce marché non seulement des produits artisanaux mais aussi des produits agricoles certifiés OCOP (À chaque commune, son produit), des spécialités des ethnies vivant dans la localité. Outre les groupes ethniques vivant dans cette zone frontalière, ce marché est également enrichi par la participation d’autres marchands de la province de Quang Tri, parmi lesquels figure Hô Hoa My, habitante du district de Dakrông. Elle a apporté au marché des produits agricoles et des spécialités de son district natal telles que le cơm lam (riz gluant cuit dans des tubes de bambou) et la viande grillée dans des tiges de bambou.

"J’y ai apporté plusieurs de mes spécialités régionales. Ce marché constitue pour moi un lieu d’échange où les cultures du Vietnam et du Laos se rencontrent. Notamment, alors que le Têt approche à grands pas, le marché dote une atmosphère si amusante".

Participer à ce marché, c’est plonger au cœur d’un espace culturel vibrant, reflet des riches traditions immatérielles patiemment préservées depuis des millénaires par les ethnies des deux côtés de la frontière. Danses envoûtantes et chants ancestraux offrent un véritable voyage à travers ces héritages vivants.

Les amis lao du village de Sadenvan, dans la province de Savannakhet, ont enchanté le marché avec la danse Sai Chay Laos - Vietnam, les mélodies envoûtantes de la flûte ou la danse phon et ont chaleureusement convié les visiteurs à partager de l’alcool local.

De leur côté, les Vân Kiêu et Pa Co ont offert des prestations de chants et danses traditionnels. L’originalité de leurs interprétations, sublimée par le son des gongs et tambours, résonne comme une invitation irrésistible à venir découvrir ce marché unique.

La localité souhaite développer ce marché en tant que point d'ancrage touristique, reliant les différents sites de la région et attirant ainsi un public plus large, comme l’a noté Lê Ba Hùng, président du Comité populaire de Lao Bao.

"Le marché a lieu dans le but de favoriser les échanges de produits, de culture et de gastronomie entre les habitants vietnamiens et lao vivant des deux côtés de la frontière. On y compte quelque 50 stands différents présentant des produits variés allant des produits OCOP aux spécialités de la région frontalière, en passant par les produits artisanaux des groupes ethniques locaux".

Le marché frontalier de Lao Bao joue un rôle clé dans la préservation de belles traditions des ethnies vientamiennes et lao, tout en incarnant l’esprit de solidarité et les liens historiques qui unissent les deux peuples.

VOV/VNA/CVN