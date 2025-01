Les voyages en famille dominent les tendances de tourisme

La plateforme de voyage numérique Agoda a annoncé son enquête sur les tendances de voyage 2025, soulignant une forte concentration sur les vacances en famille, les expériences de détente et l’exploration de nouvelles destinations, qui stimulent une croissance significative du secteur touristique en Asie.

Photo : VNA/CVN

Les vacanciers accordent la priorité aux moments de qualité avec les membres de leur famille et recherchent un répit dans la routine quotidienne. Environ 39% des voyageurs vietnamiens interrogés prévoient de faire des voyages en famille cette année, considérant ces voyages comme des occasions de renforcer les liens familiaux. Les parcs à thème sont devenus un choix populaire parmi les touristes vietnamiens.

En attendant, les voyages en solo et les escapades en couple conservent un fort attrait, beaucoup citant l’évasion de la vie trépidante comme leur principale motivation. Les workations, une combinaison de travail et de vacances, ont gagné en popularité à mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent des politiques de travail flexibles.

L’inspiration des Vietnamiens en matière de voyage provient de leurs intérêts personnels, de leurs passions, de leurs considérations budgétaires et des recommandations de leurs amis et de leur famille, entre autres.

Technologie numérique

Les rapports d’autres agences de voyages ont montré que la technologie numérique a révolutionné la façon dont les voyageurs vietnamiens planifient leurs voyages, les familles se tournant vers des applications mobiles pour organiser leur voyage. En outre, les médias sociaux continuent d’exercer leur influence sur les décisions de voyage.

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a signalé de solides taux d’adoption du numérique, avec une augmentation de 33% des réservations en ligne en 2024 par rapport à l’année précédente et un paiement sans espèces atteignant 91,14%. La transformation numérique a non seulement créé des conditions favorables pour les touristes, mais a également aidé l’industrie à obtenir des résultats encourageants en 2024.

La mégapole du Sud a accueilli 6 millions d’arrivées de touristes étrangers l’année dernière et 38 millions de touristes nationaux, en hausse respectivement de 20% et de 8,6% par rapport à 2023, générant 190 billions de dôngs (près de 7,5 milliards de dollars) de revenus touristiques.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Dung, a déclaré que la ville accélérerait la transformation numérique dans la gestion et le marketing du tourisme tout en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité et de la diversification des produits ainsi que sur la promotion des partenariats régionaux pour capitaliser sur les nouvelles tendances du tourisme.

Les agences de voyage doivent compléter et améliorer la qualité de leurs services et développer de nouveaux produits adaptés aux préférences des touristes, a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la formation des ressources humaines et des politiques rationnelles pour faire du tourisme un secteur économique de premier plan.

VNA/CVN