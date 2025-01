Le tourisme communautaire contribue à la réduction de la pauvreté à Thanh Hoa

Dans la région montagneuse de Thanh Hoa (Nord), en particulier à Pù Luông, le tourisme communautaire et écologique représente effectivement un levier de développement local important. Ce modèle innovant génère des revenus directs pour les populations locales, améliore leurs conditions de vie et favorise la préservation de leurs traditions, coutumes, savoir-faire artisanaux.

>> Célébrez le Têt traditionnel avec le peuple H'mông à Hua Tat

>> Le tourisme communautaire de Côn Chim récompensé au Forum du tourisme de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Auparavant, les habitants du hameau de Lan Ngoài, dans le district de Bá Thuoc, dépendaient presque exclusivement de l’agriculture, ce qui avait conduit à l’abandon progressif du tissage des brocarts. Avec l’émergence de Pù Luông comme destination touristique, les habitants ont redécouvert la valeur de cet artisanat traditionnel. Aujourd’hui, les foulards, vêtements et couvertures en brocart ne se limitent plus à répondre aux besoins des visiteurs, mais incarnent également la culture unique des Thaï.

Le tourisme a transformé l’économie locale en diversifiant les sources de revenus : gestion de maisons d’hôtes, artisanat traditionnel, aménagement paysager et services touristiques. Cette transition reflète une évolution notable de l’agriculture vers une économie axée sur le tourisme.

En outre, des complexes touristiques comme Pù Luông Eco Garden recrutent et forment des travailleurs locaux, les dotant de compétences clés comme la communication en langues étrangères et le service professionnel. Ces formations, inspirées des grandes destinations comme Sa Pa et Mai Châu, permettent aux habitants d’améliorer leur qualité de vie tout en renforçant l’attractivité touristique de Pù Luông.

Depuis 2016, le district de Bá Thuoc a intensifié ses efforts pour développer le tourisme communautaire et écologique. Ce secteur, qui comptait à l’origine seulement 2 ou 3 familles participantes, englobe désormais 110 établissements touristiques, dont plusieurs répondent aux normes 3-4 étoiles. En 2024, le district a accueilli 250.000 visiteurs, générant 250 milliards de dôngs. Cette dynamique a également permis de réduire le taux de pauvreté, qui est passé de 50 en 2010 à seulement 10-15% aujourd’hui.

Préservation de la culture locale

Le tourisme communautaire ne se limite pas à stimuler l’économie : il joue aussi un rôle déterminant dans la préservation des valeurs culturelles. Les festivals culturels et gastronomiques, ainsi que les produits OCOP (Chaque commune, chaque produit), contribuent à promouvoir l’identité régionale auprès des visiteurs.

Pour pérenniser ce succès, il est nécessaire d’investir dans de nouvelles attractions touristiques, de rétablir des liaisons aériennes comme celle entre Dà Nang et Thanh Hoa, et de promouvoir la région lors d’événements majeurs tels que le festival de feux d’artifice à Dà Nang.

Selon Pham Hai Quỳnh, directeur de l’Institut de développement du tourisme asiatique, le tourisme communautaire représente non seulement une stratégie efficace pour réduire la pauvreté, mais aussi un outil clé pour préserver la culture et favoriser un développement durable. En équilibrant conservation et innovation, ce modèle ouvre la voie à un avenir prospère pour les communautés locales.

Un modèle de développement durable

Le succès du tourisme communautaire à Thanh Hoa illustre une approche harmonieuse qui intègre économie, culture et société.

Avec des initiatives axées sur la préservation culturelle et la durabilité, ce modèle promet de renforcer le développement économique local tout en offrant une expérience authentique et enrichissante aux visiteurs.

VNA/CVN