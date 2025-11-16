Le Vietnam mise sur la silver économie face au vieillissement de la population

Le Vietnam progresse de faire de sa population âgée en pleine expansion une nouvelle source de croissance économique, alors que les décideurs politiques avertissent que le pays entre dans l’une des phases de vieillissement les plus rapides d’Asie.

Photo d'illustration : VNA/CVN

Lors d’un forum national sur l’économie des seniors qui s’est tenu samedi 15 novembre au Vietnam, Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a déclaré que le pays devait cesser de considérer le vieillissement comme un fardeau social et reconnaître les personnes âgées comme un atout économique.

Société vieillissante

La structure démographique du Vietnam évolue rapidement : d’ici 2025, les personnes âgées de 60 ans et plus devraient représenter plus de 14% de la population. Le pays devrait devenir une société vieillissante au cours de la prochaine décennie.

Lors d’une récente réunion consacrée à la résolution 72, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que si les enfants sont essentiels, les personnes âgées le sont tout autant, exhortant les décideurs politiques à faire de la lutte contre l’isolement des seniors une priorité stratégique majeure.

Photo : VNA/CVN

La silver économie ou l’économie des seniors désigne les activités économiques, les produits et les services conçus pour répondre aux besoins d’une population vieillissante, transformant ainsi la transition démographique en un potentiel moteur de croissance.

Nguyên Xuân Thang a déclaré que l’approche vietnamienne de l’économie des seniors devrait privilégier la modernisation des services aux personnes âgées, l’amélioration de leur qualité de vie, la mise à niveau des systèmes de santé et de réadaptation, et la possibilité pour les travailleurs âgés qualifiés de continuer à contribuer bénévolement à la société.

Il a également mis en lumière les opportunités offertes par des secteurs tels que les soins à domicile, les logements adaptés aux seniors, les services infirmiers de qualité, la santé numérique et la formation continue, insistant sur le rôle clé que joueront l’investissement privé et la technologie.

Économie des seniors

S’exprimant lors de cet événement, le vice-président de l’Assemblée nationale, Lê Minh Hoan, a déclaré que le vieillissement de la population représente un "vaste réservoir de connaissances et d’expérience" susceptible de soutenir le développement économique et social.

Il a exhorté le gouvernement à élaborer une stratégie nationale pour l’économie des seniors, à fixer des objectifs de contribution au PIB, à développer les infrastructures adaptées aux personnes âgées et à soutenir les entreprises proposant des produits et services destinés aux consommateurs âgés.

Photo : VNA/CVN

Les experts présents au forum ont plaidé pour des politiques du travail plus flexibles, des formations professionnelles pour les travailleurs âgés, des incitations fiscales et des crédits pour les entreprises du secteur des soins aux personnes âgées, ainsi que des investissements dans le tourisme pour seniors, les centres culturels et les plateformes numériques.

Ils ont également souligné la nécessité de moderniser les systèmes de données et les infrastructures urbaines afin de rendre les villes plus accessibles aux seniors.

Le forum a mis en lumière l’importance de valoriser les connaissances et la main-d’œuvre des seniors par le biais d’emplois à temps partiel, de missions de conseil et de réseaux communautaires permettant aux personnes âgées de partager leur expérience avec les jeunes générations.

Ils ont affirmé que faire évoluer les mentalités et promouvoir un vieillissement actif et épanouissant sont essentiels pour transformer le vieillissement démographique en une opportunité économique et sociale, créant ainsi ce qu’ils ont décrit comme une "période faste" pour la société.

VNA/CVN