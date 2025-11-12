Présentation du livre sur les relations amicales Vietnam - Cuba

Le 12 novembre à Hanoï, la Maison d'édition politique nationale Sự thật (Vérité), en collaboration avec l'ambassade de Cuba au Vietnam, a organisé la cérémonie de lancement du livre 65 ans à cultiver l'amitié fidèle et exemplaire entre le Vietnam et Cuba.

Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités célébrant les 65 ans d'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (2 décembre 1960 - 2025).

La cérémonie a été présidée par le Professeur associé et Docteur Vu Trong Lâm, directeur et rédacteur en chef de la Maison d'édition politique nationale Sự thật, et Rogelio Polanco Fuentes, ambassadeur de Cuba au Vietnam.

L'ouvrage, riche de plus de 200 pages et illustré de nombreuses photographies et documents historiques précieux, retrace les moments marquants ayant consolidé les relations particulières et exemplaires entre le Vietnam et Cuba. Il se compose de trois parties : le Président Hô Chi Minh et le Président Fidel Castro : les fondateurs historiques des relations Vietnam - Cuba ; 65 ans de relations d'amitié Vietnam-Cuba, une solidarité particulière et exemplaire ; et les traces des visites historiques des dirigeants vietnamiens et cubains. Le livre est publié en version vietnamienne et espagnole.

Dans son discours, Vu Trong Lâm a souligné que le livre contribue à souligner la signification et l'importance de la solidarité traditionnelle, de l'amitié particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et Cuba. Il vise également à éduquer les jeunes générations des deux pays à toujours respecter, préserver et développer davantage cette relation spéciale, exemplaire et fidèle entre les deux peuples.

Pour sa part, l'ambassadeur Rogelio Polanco Fuentes a affirmé que le livre représente une contribution majeure à la mémoire historique et à la consolidation des liens de solidarité initiés par le Président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro. L'ouvrage présente des documents et images illustrant les visites officielles et les échanges entre les dirigeants des deux nations.

