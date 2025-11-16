Nouveau modèle de commerce entre le Vietnam et les États-Unis

La société par actions vietnamienne VIPTAM Group a officiellement établi un partenariat stratégique à long terme avec plusieurs grandes marques internationales, ouvrant ainsi la voie à un nouveau modèle de promotion du commerce bilatéral Vietnam - États-Unis. Ce modèle repose sur VDONE Network, une plate-forme de réseau social multimédia développée par VIPTAM, conçue pour connecter directement consommateurs, entreprises et investisseurs des deux pays.

Lors de la cérémonie de signature le 14 novembre à Washington, VIPTAM Group et son partenaire logistique intégral, le groupe américain InLog, ont annoncé une stratégie de coopération sur dix ans (2025-2035) visant à porter la valeur des échanges bilatéraux à 50 milliards de dollars. Pour la période 2025-2026, un volume commercial d'un milliard de dollars est visé, réparti équitablement entre les exportations vietnamiennes vers les États-Unis et les importations américaines au Vietnam.

L’événement a été marqué par la signature d’une première commande de 100 millions de dollars, pierre angulaire du plan d’action pour la période 2025-2026. Parallèlement, VDONE Network a conclu des accords de coopération commerciale avec plusieurs marques américaines et internationales afin d’intégrer leurs produits et services à son écosystème numérique.

Échanges culturels et économiques

Au cœur de cette stratégie, VDONE Network se veut un pont central favorisant les échanges culturels et économiques directs entre les populations vietnamienne et américaine. Sur dix ans, la plate-forme vise un objectif ambitieux d’un milliard d’utilisateurs. Le modèle repose sur trois piliers complémentaires : la distribution, la logistique et le numérique.

VDONE assure la mise en relation et l’animation de la communauté d’utilisateurs, InLog garantit la chaîne d’approvisionnement transfrontalière de bout en bout, tandis que les partenaires commerciaux fournissent les produits, notamment les marques américaines certifiées.

Nguyên Thanh Tuân, président-directeur général de VIPTAM Group, a souligné que VDONE permettra aux consommateurs vietnamiens d’acheter des produits américains et, réciproquement, aux consommateurs américains d’accéder plus facilement aux produits vietnamiens, contribuant à un commerce plus équilibré et transparent. Il a émis l'espoir que de futurs accords tarifaires ouvriront davantage d’opportunités.

Jeffrey Griffis, fondateur et directeur général d’InLog, a confirmé que le premier contrat de 100 millions de dollars s’inscrit dans l’objectif global de 50 milliards. L’accord prévoit l’acheminement complet de cette valeur de marchandises vers le Vietnam d’ici la fin de l’année. Selon lui, la combinaison réseau social - commerce électronique de VDONE constitue un atout compétitif au Vietnam, avant une future expansion vers le marché américain.

