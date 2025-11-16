Accélérer le commerce Vietnam - Royaume-Uni

Boostés par l’Accord de libre-échange bilatéral, le Vietnam et le Royaume-Uni visent 15 milliards de dollars d’échanges commerciaux dans un avenir proche, contre plus de 8,4 milliards en 2024. Un objectif ambitieux mais réalisable.

Lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord du 28 au 30 octobre 2025, les deux pays ont publié une Déclaration commune sur l’établissement du Partenariat stratégique global Vietnam - Royaume-Uni. Ce dernier est devenu ainsi le 14e pays au monde à entretenir ce niveau de relations - le plus élevé - avec le Vietnam.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques bilatérales en 1973. Ils ont porté leurs relations au rang d’un partenariat stratégique en septembre 2010. Depuis cette date, ils n’ont cessé d’approfondir leurs liens économiques. Accélérés par l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni (UKVFTA en anglais) en 2021 et l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) fin 2024, les échanges bilatéraux ont atteint plus de 8,4 milliards de dollars l’an dernier, faisant du Royaume-Uni le troisième marché d’exportation du Vietnam en Europe. Les deux pays visent désormais un objectif de 15 milliards de dollars dans un avenir proche.

Fin septembre 2025, le volume total des échanges commerciaux bilatéraux atteignait 6,9 milliards de dollars, soit une hausse de 10,4% par rapport à la même période de 2024. Les exportations vietnamiennes dépassaient 6,2 milliards de dollars, en progression de 9,7%, tandis que les importations s’élevaient à 715,3 millions, soit une augmentation de 16,6%.

Selon les experts, après quatre ans de mise en œuvre, l’UKVFTA a dynamisé le commerce bilatéral et les investissements. Plus précisément, ses avantages ont favorisé une forte croissance des exportations vietnamiennes vers le marché britannique, permettant ainsi à de nombreux secteurs clés de l’industrie vietnamienne de tirer profit de ce marché.

Construction de marques responsables

Évaluant l’impact de la mise en œuvre de l’UKVFTA, Nguyên Thi Hông Vân, directrice générale adjointe de la société par actions Sao Thai Duong et cheffe de bureau de l’Association vietnamienne des entreprises scientifiques et technologiques à Hanoï, a déclaré : “Cet accord est un atout important qui permettra aux entreprises d’accéder plus facilement au marché britannique. La rigueur des normes de ce marché est le moteur qui aide les entreprises à améliorer leurs systèmes de qualité”.

En particulier, les entreprises doivent standardiser dès le départ leurs systèmes de gestion de la qualité et leurs produits afin de répondre aux normes britanniques et étudier attentivement l’accord pour s’y conformer et en tirer parti.

Lê Dinh Ba, conseiller commercial et chef du Bureau commercial Vietnam - Royaume-Uni, a remarqué : ”Changer les mentalités, passer de la vente de produits à la construction de marques responsables et à la vente d’histoires, est un facteur très important pour les entreprises”. Par conséquent, les entreprises doivent considérer le développement durable comme une valeur fondamentale, et non pas seulement comme une question d’expansion des marchés et d’augmentation de la production.

De plus, la qualité des produits doit être stable et leur origine transparente. L’engagement social en matière d’environnement ne doit pas se limiter à de vaines paroles ; il doit se traduire par des résultats concrets pour chaque produit et à chaque étape de sa production. Il est notamment essentiel d’établir des relations de coopération durable et de confiance avec les partenaires du pays hôte.

Afin de bâtir une marque et de développer un marché durable au Royaume-Uni, Vu Viêt Thanh, spécialiste principal en charge du marché britannique au sein du Département du développement des marchés étrangers (ministère de l’Industrie et du Commerce), recommande aux entreprises vietnamiennes de s’adapter proactivement aux exigences du marché et de les satisfaire afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’UKVFTA.

Épauler les entreprises exportatrices

Dans le même temps, les entreprises doivent analyser attentivement les informations du marché et se renseigner de manière proactive sur les taxes, les normes techniques et les goûts des consommateurs britanniques. Par ailleurs, il est essentiel d’améliorer les capacités de production et la qualité des produits, de développer les marques et de choisir des canaux de marketing et de distribution adaptés. De plus, les entreprises doivent se conformer à la réglementation britannique et suivre de près l’évolution rapide des réglementations relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), à la quarantaine, aux règles d’origine, à l’étiquetage des produits, etc. La prudence est de mise lors des transactions, notamment avec les nouvelles entreprises.

À l’avenir, le ministère de l’Industrie et du Commerce continuera de soutenir les entreprises vietnamiennes exportant vers le marché britannique ainsi que vers d’autres marchés afin de les aider à s’adapter aux normes durables. En outre, le ministère s’attachera à rechercher et à mettre à jour les informations sur le marché, et à diffuser des informations aux entreprises concernant l’UKVFTA. Dans le même temps, il encouragera le commerce et soutiendra les entreprises nationales à l’exportation, notamment vers les circuits de distribution des grandes entreprises de vente au détail.

