À An Giang, l’apiculture sans dard fait son miel de l’harmonie avec la nature

Tirant parti de la riche végétation de la région frontalière semi-montagneuse de la province d’An Giang (Sud), Nguyên Trung Thành, âgé de 35 ans et domicilé dans le quartier de Thoi Son, a développé avec succès un modèle d’apiculture sans dard, générant un revenu stable et élevé.

Photo : VNA/CVN

Son projet a notamment remporté le premier prix du neuvième Concours provincial d’idées d’entrepreneuriat 2025, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux ménages modestes de la région de Thoi Son.

Nguyên Trung Thành a expliqué que les abeilles sans dard sont plus petites et plus douces que les abeilles domestiques, et ne présentent aucun danger pour l’homme, notamment pour les enfants.

Ces abeilles apprécient particulièrement le nectar et le pollen des plantes médicinales, sont faciles à élever et abandonnent rarement leur nid. Associées aux jardins de plantes aromatiques, elles améliorent la pollinisation et augmentent les rendements, tout en produisant un miel de grande qualité, riche en propriétés médicinales. Ce modèle agricole écologique et durable présente un fort potentiel économique.

Une vie en harmonie avec la nature

Parti de seulement 18 colonies, Nguyên Trung Thành a étendu son exploitation à plus de 500 colonies sur une superficie de 2.000 mètres carrés en trois ans. Il a depuis fondé Mekong Bee Herbal Beekeeping Co., Ltd.

Son modèle repose sur le principe d’une vie en harmonie avec la nature, sans intervention chimique ni extraction forcée du miel. Les abeilles se développent naturellement dans un environnement ombragé et aéré, entourées de plantes aromatiques en fleurs tout au long de l’année.

Photo : VNA/CVN

Chaque ruche produit environ un litre de miel deux fois par an, récolté délicatement afin de préserver la structure de la ruche et de réduire le stress des abeilles. De ce fait, le miel d’abeilles sans dard est riche en composés bioactifs et prisé pour ses propriétés médicinales. Il se vend entre 2 et 2,5 millions de dôngs (75,9 à 94,87 dollars) le litre.

Après déduction des coûts, Nguyên Trung Thành gagne environ 100 millions de dôngs par an. Ses produits sont distribués localement, par le biais de pharmacies de médecine traditionnelle, d’entreprises de cosmétiques et de plateformes de commerce électronique.

L'économie verte et circulaire

Selon Truong Thanh Thuy, directrice du Centre de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes d’An Giang, ce modèle s’inscrit parfaitement dans la stratégie provinciale d’économie verte et circulaire, ainsi que dans les normes OCOP (À chaque commune son produit). Peu exigeant en investissement et en main-d’œuvre, il est accessible aussi bien aux jeunes entrepreneurs qu’aux ménages ruraux.

À l’avenir, Nguyên Trung Thành prévoit de collaborer avec les autorités locales pour lutter contre la pauvreté dans le quartier de Thoi Son, en fournissant des colonies d’abeilles, un accompagnement technique et des garanties de production à 25 ménages défavorisés, afin de les aider à sortir durablement de la pauvreté.

Fort d’une demande soutenue du marché, il est convaincu que ce modèle assurera des revenus stables à la population locale, favorisera le développement rural durable et liera l’agriculture à l’écotourisme et aux soins de santé communautaires.

Nguyên Trung Thành ambitionne également d’obtenir la certification OCOP 4 étoiles et d’obtenir une indication géographique protégée (IGP) pour le « Miel d’abeilles sans dard de Bay Nui - An Giang ». Par ailleurs, il prévoit de participer à des salons professionnels et à des plateformes de vente en ligne afin de mieux faire connaître ses produits aux consommateurs.

VNA/CVN