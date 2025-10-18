Plus de 615 milliards de dôngs collectés pour Cuba : un geste fort du Vietnam

Le Comité d'organisation du programme "65 ans de solidarité Vietnam - Cuba", en coordination avec l'Union des associations des lettres et des arts du Vietnam, le journal Van hoc Nghê thuât (les lettres et les arts) et l'Association des musiciens vietnamiens, a organisé, le 18 octobre à Hanoï, la cérémonie de clôture de la campagne de soutien au peuple cubain, ainsi que la remise des prix et la représentation des œuvres primées du concours de composition de chansons intitulé "Vietnam - Cuba, le chant éternel de l'amitié solidaire".

La cérémonie s’est déroulée en présence de Dô Van Chiên, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), ainsi que de représentants des ministères, des organes centraux et locaux, de l’ambassade de Cuba au Vietnam et d’organisations internationales.

Dans son discours, Dô Van Chiên a exprimé, au nom des dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, sa profonde gratitude envers les Vietnamiens du pays et de l’étranger pour leur participation enthousiaste à la campagne. Il a salué l’engagement actif de la Croix-Rouge du Vietnam, des organisations, artistes, médias et de l’ambassade de Cuba, qui ont contribué à diffuser largement l’esprit de solidarité et d’humanité entre les deux peuples.

En seulement 65 jours de mobilisation, le programme "65 ans de solidarité Vietnam - Cuba" a suscité une large adhésion populaire, touchant toutes les couches sociales : des personnes âgées aux enfants, des zones montagneuses aux régions urbaines.

Au nom des dirigeants et du peuple cubains, l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a exprimé ses remerciements les plus sincères pour cette solidarité exemplaire : "Le Vietnam a une fois de plus prouvé son humanisme et ses valeurs fondamentales. Cuba reste gravée dans le cœur des Vietnamiens comme un ami fidèle, sincère et proche".

Des milliers de messages de soutien ont afflué de toutes les régions du pays. De nombreuses initiatives originales ont été mises en œuvre, notamment par des enfants qui ont envoyé leurs économies, lettres et dessins à leurs petits amis cubains, suscitant une vive émotion.

Le Dr. Nguyên Hai Anh, vice-président et secrétaire général de la Croix-Rouge du Vietnam, a informé que dès le lancement officiel de la campagne nationale le 13 août 2025 à Hanoï, celle-ci avait reçu un soutien massif. En à peine trois semaines, plus de 400 milliards de dôngs avaient été collectés. Au 16 octobre 2025, le montant total était de 615 milliards de dôngs, soit 9,5 fois l’objectif initial.

Le programme s’est distingué par la diversité de ses formes de contribution : boîtes de dons, virements bancaires, codes QR, activités culturelles et sportives, cotisations en ligne… Cette dynamique a amplifié l’élan solidaire à l’échelle nationale, attirant également l’attention des médias étrangers.

Le 1er septembre 2025, lors d’une cérémonie à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm et du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez, près de 385 milliards de dôngs ont été officiellement remis à la délégation cubaine par Dô Van Chiên.

À l’occasion de sa visite officielle au Vietnam du 30 septembre au 5 octobre 2025, le président de l’Assemblée nationale cubaine, Esteban Lazo Hernández, a de nouveau remercié les autorités et le peuple vietnamiens pour ce geste noble et hautement symbolique de solidarité.

Une partie des fonds collectés servira à réparer environ 5.000 transformateurs électriques défectueux à travers Cuba. Le reste sera utilisé pour réhabiliter les systèmes d’eau potable et d’électricité, ainsi que pour répondre aux besoins urgents de la population.

