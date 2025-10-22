Vietnam - Cuba : promotion de la coopération entre les organes de presse

Le quotidien Nhân Dân (Peuple), organe du Parti Communiste du Vietnam (PCV), et le journal Granma , organe du Parti communiste cubain (PCC), ont convenu de renforcer leur coopération professionnelle afin de promouvoir la diffusion des politiques et lignes directrices des deux Partis, dans un contexte international marqué par de profonds changements.

>> Plus de 615 milliards de dôngs collectés pour Cuba : un geste fort du Vietnam

>> Les partis communistes apprécient la théorie révolutionnaire du Vietnam

>> Le journal Nhân dân au Festival international de la presse Granma-Rebelde à La Havane

Lors d'une séance de travail à La Havane, Yoerky Sánchez Cuellar, membre du Comité central du PCC et rédacteur en chef de Granma, a affirmé que la publication d’informations sur les relations Vietnam - Cuba est l’une des priorités de son journal, contribuant ainsi à consolider la solidarité, l'amitié spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays frères.

Il a également salué la publication d’un supplément spécial sur le Vietnam par Granma à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (2 décembre 1960 - 2 décembre 2025).

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Dinh Song Linh, chef du Service Science-Environnement du quotidien Nhân Dân, a salué l’édition spéciale du journal Granma dédiée au Vietnam. Il a exprimé l’intérêt de Nhân Dân pour un partenariat approfondi avec son homologue cubain.

Les deux parties ont discuté des axes de coopération futurs, dont la signature d'un protocole d’accord de coopération professionnel, l’échange de contenus et d'articles à publier sur leurs plateformes respectives et la formation de journalistes dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Ils ont également envisagé la création d’un centre d’archives numériques commun, destiné à conserver des documents, photos et articles retraçant les liens entre les deux pays.

Dans le cadre de sa visite à Cuba du 16 au 21 octobre, la délégation de Nhân Dân a participé à la première Foire internationale de la presse Granma-Rebelde à La Havane, où des publications et films sur le Vietnam ont été présentés.

VNA/CVN