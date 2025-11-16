Le secteur des produits aquatiques cherche à se reposionner sur le marché intérieur

Face aux défis croissants que rencontrent les exportations de produits aquatiques, liés au ralentissement économique mondial, aux barrières techniques à l’importation et à la hausse des coûts des intrants, le développement du marché intérieur est de plus en plus perçu comme une voie stratégique pour stabiliser la production, maintenir les chaînes d’approvisionnement et réduire la dépendance aux marchés extérieurs.

Malgré sa forte présence internationale sur plus de 170 marchés, le secteur vietnamien des produits aquatiques peine à s’implanter durablement sur le marché intérieur, face à une demande croissante de plus de 100 millions de consommateurs.

Produits de haute qualité

Les experts constatent que les consommateurs locaux privilégient de plus en plus les produits aquatiques de haute qualité, sûrs, hygiéniques et traçables. Cette tendance offre aux exportateurs qui respectent déjà des normes internationales strictes l’opportunité de conquérir le marché intérieur avec des produits de haute qualité.

Cependant, de nombreuses entreprises peinent à accéder aux systèmes de distribution modernes. Malgré des marques réputées et une capacité de production avancée, certaines ont du mal à concurrencer les petits producteurs dont les produits de moindre qualité dominent souvent le marché grâce à des prix plus bas et un contrôle qualité insuffisant.

Principaux défis à relever

Lê Hang, secrétaire générale adjointe de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), a déclaré que les principaux défis auxquels est confronté le secteur sont liés à la mentalité et à la stratégie des entreprises. La plupart des entreprises du secteur se concentrent avant tout sur l’exportation et négligent le marché intérieur.

Leurs efforts en matière de communication, de stratégie de marque et de valorisation des produits auprès des consommateurs locaux restent insuffisants. Même les membres du club des fournisseurs nationaux de produits aquatiques de la VASEP, qui regroupe une trentaine d’entreprises, n’ont pas encore réussi à promouvoir efficacement leurs produits auprès de la clientèle locale, a-t-elle souligné.

De plus, de nombreuses entreprises s’appuient encore sur des méthodes de vente traditionnelles et n’ont pas encore exploité les canaux de distribution modernes, notamment le commerce électronique. La VASEP estime qu’environ 20 à 25% seulement des entreprises du secteur sont actives sur les plateformes en ligne.

Les habitudes de consommation constituent également un frein, notamment en milieu rural où les consommateurs privilégient encore les produits frais aux produits surgelés et ne sont pas pleinement conscients des avantages, en termes de sécurité et de qualité, des produits aquatiques surgelés, transformés sous un contrôle strict des résidus d’antibiotiques et des normes d’hygiène.

L’infrastructure de distribution représente un autre défi. Les taux de remise élevés, les coûts logistiques et les exigences de qualité strictes rendent difficile l’accès des entreprises aux chaînes de supermarchés et aux centres commerciaux, laissant les marchés traditionnels et les petits distributeurs comme principaux points de vente.

Dang Huu Kiên, conseiller principal à la Vietnam Fisheries Corporation JSC, a indiqué que le Vietnam produit environ 4 millions de tonnes de produits aquatiques par an, dont 52% sont transformés par congélation et le reste consommé localement. Sur les 5 millions de tonnes de produits aquatiques d’élevage, environ 70% sont exportés, le reste étant destiné au marché intérieur.

Il a souligné que la consommation intérieure demeure fragmentée et largement spontanée, avec des liens structurés limités entre l’offre et la demande. Même les événements et salons de promotion commerciale organisés par le gouvernement n’ont pas encore produit d’impact durable.

Pour libérer le potentiel du marché intérieur, Lê Hang a estimé qu’une coordination renforcée entre les entreprises et les organismes de gestion, notamment le ministère de l’Industrie et du Commerce, est essentielle pour construire une chaîne d’approvisionnement moderne et professionnelle, de la production à la distribution.

Elle a plaidé pour une réduction des pressions sur les remises commerciales, une amélioration de la logistique du froid et une normalisation des processus de coopération afin de soutenir les entreprises. L’organisation de dégustations de produits et de salons nationaux, sur le modèle du salon international des produits aquatiques Vietfish, pourrait également contribuer à rapprocher les produits aquatiques transformés des consommateurs locaux.

La responsable a ajouté que les plateformes de commerce électronique telles que Shopee, TikTok Shop et Zalo OA devraient être exploitées plus efficacement pour élargir la portée du marché. Parallèlement, les entreprises doivent maintenir des normes de production strictes et garantir la traçabilité "de la ferme à l’assiette" afin de gagner la confiance des consommateurs.

Selon Dang Huu Kiên, il est essentiel d’établir un écosystème complet reliant producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs. Une coopération multipartite renforcée entre les autorités, les entreprises et les agriculteurs ou pêcheurs permettra de remédier à la fragmentation de la production et d’accroître la valeur des produits aquatiques vietnamiens sur le marché intérieur.

