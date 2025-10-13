Vietnam et Cuba renforcent leur coopération en biotechnologie

Le 11 octobre, le Réseau Vietnam - Cuba pour la biotechnologie agricole et les soins de santé naturels, une initiative lancée par l’Institut de l’économie verte, a été officiellement présenté et inauguré dans la capitale cubaine.

>> Sentiments fraternels particuliers pour Cuba

>> Le président de l’Assemblée nationale cubaine conclut sa visite officielle au Vietnam

>> Les médias cubains soulignent l’importance de la visite du plus haut législateur cubain au Vietnam

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement en présence des responsables d’instituts de recherche, d’hôpitaux, d’entreprises, ainsi que de scientifiques et d’experts vietnamiens et cubains, Duong Bich Diêp, directrice de l’Institut de l’économie verte, a souligné que ce réseau serait un espace de connectivité complet et cohérent - de l’idée à la pratique, de la recherche à la production et à la commercialisation - permettant de diffuser les produits cubains sur le marché vietnamien et ailleurs, tout en accompagnant le développement du Vietnam grâce au savoir scientifique de Cuba.

Selon Leandro Luis Licea Vagas, président du groupe Labiofam, coorganisateur de l’événement, ce Réseau Vietnam - Cuba ouvrira de vastes opportunités de coopération dans la recherche, le développement de la biotechnologie et la commercialisation de produits pharmaceutiques et médicaux au service de la santé des populations des deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, a déclaré qu’il s’agissait d’une percée majeure dans la coopération bilatérale dans le domaine de la biotechnologie. Il s’est dit convaincu qu’avec la création de ce réseau, les deux pays pourront valoriser leurs atouts et potentiels pour développer de nombreux projets de recherche et des produits à forte valeur ajoutée dans les domaines biotechnologique et médical, contribuant ainsi à la protection de la santé publique.

Durant son séjour à Cuba du 8 au 13 octobre, la délégation vietnamienne a travaillé avec plusieurs groupes de biotechnologie et instituts de recherche de Cuba. Plusieurs documents de coopération ont été signés.

Les représentants vietnamiens, issus de l’Institut de l’économie verte et de nombreux groupes, entreprises, hôpitaux vietnamiens, ont également rencontré le vice-Premier ministre cubain Jorge Luis Tapia Fonseca, le ministre du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger Oscar Pérez-Oliva Fraga, ainsi que le ministre de l’Agriculture Ydael Jesús Pérez Brito. Les dirigeants cubains ont affirmé leur volonté de créer des conditions favorables et un cadre juridique propice au développement du réseau, tout en appelant les investisseurs vietnamiens à venir coopérer et développer des secteurs à fort potentiel.

Durant son séjour à Cuba, la délégation a également remis des cadeaux à la Maison de Retraite du District 10.10 de La Havane, et 487 tonnes de riz au peuple cubain.

VNA/CVN