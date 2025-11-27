Production d’hydrogène vert

Tây Ninh déroule le tapis rouge aux entreprises japonaises

Le vice-président du Comité populaire de la province de Tây Ninh (Sud), Huynh Van Son, a travaillé le 26 novembre avec une délégation de l’Organisation japonaise pour le développement des nouvelles énergies et des technologies industrielles (NEDO), conduite par Morita Takeo, directeur adjoint du siège de NEDO, ainsi qu’avec des dirigeants du groupe Obayashi.

Lors de la séance de travail, les représentants de NEDO et d’Obayashi ont rappelé que, lors de la mission de travail de la délégation de Tây Ninh au Japon en novembre dernier, celle-ci avait visité un modèle de production d’hydrogène vert. À Tokyo, dans le cadre de la conférence de promotion de l’investissement, le groupe Obayashi avait également signé un protocole d’accord de coopération avec la province.

Sur cette base, NEDO et Obayashi ont exprimé le souhait que Tây Ninh continue de créer les conditions favorables au déploiement du projet "Production d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables dans le cadre du mécanisme de crédit conjoint JCM".

Ce projet vise à renforcer la recherche, le développement et l’application de technologies avancées, tout en encourageant les énergies nouvelles et l’efficacité énergétique. Il soutient également les entreprises, instituts de recherche et universités dans le transfert de technologies et la mise en œuvre de projets stratégiques liés à l’énergie durable.

Le vice-président Huynh Van Son a salué l’intérêt de NEDO et d’Obayashi pour le secteur de l’énergie durable à Tây Ninh. Il a souligné que le Japon demeure un partenaire fiable, ayant largement contribué au développement de la province.

À ce jour, le Japon se classe au 4ᵉ rang des pays et territoires investissant à Tây Ninh, avec 176 projets totalisant plus de 1,26 milliard de dollars. L’écosystème industriel et commercial d’inspiration japonaise y est de plus en plus visible, à travers des marques telles que Sapporo, Vina Ecoboard ou encore, plus récemment, le centre commercial AEON.

Dans sa stratégie de développement à l’horizon 2030, Tây Ninh identifie l’énergie propre et l’industrie de haute technologie comme deux piliers essentiels. La province dispose du plus grand système d’énergie solaire du pays, avec une capacité d’environ 1.500 MW, mais doit faire face au défi du stockage et de l’utilisation efficace de l’électricité excédentaire aux heures de pointe. Dans ce contexte, la proposition de NEDO et d’Obayashi relative à la production d’hydrogène vert arrive à un "moment décisif", pouvant aider la province à optimiser son système énergétique et à accélérer sa transition vers un modèle de croissance verte et durable.

Tây Ninh a exprimé son soutien de principe à la recherche et au développement du projet "Production d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables selon le mécanisme JCM", et s’est engagée à créer les conditions les plus favorables pour son déploiement.

La province accompagnera les investisseurs dans les procédures administratives, la fourniture d’informations et l’organisation des études de terrain. Les services compétents ont été chargés de finaliser les dossiers et de proposer au Comité populaire provincial des mécanismes d’appui appropriés, conformément à leurs prérogatives.

Huynh Van Son a exprimé l’espoir que NEDO, en tant qu’organisme clé de la stratégie technologique du gouvernement japonais, soutiendra la province dans la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, contribuant à bâtir un modèle exemplaire de production d’hydrogène vert, moteur de la transition énergétique non seulement à Tây Ninh, mais aussi dans tout le pays.

